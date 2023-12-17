五股海砂屋都更土方濫倒「地主卻拒運回」 住戶恐無家可歸

新北市五股區西雲路海砂屋都更案延宕2、30年，終於在2019年8月動工預計3年完工。不料該案命運多舛，工程期間發生土方濫倒，地主卻拒絕將土方運回，明年底該建物申請使照恐卡關。議員陳明義說，局處應強制作為，而非任憑地主亂搞，讓原住戶無家可歸。工務局說，將持續與地主協調，並個案討論使照問題。

五股區西雲路海砂屋土地及建物權屬皆為私有，都更前總戶數共計60戶，面積約1462.36平方公尺。2018年曾發生陽台墜落事件，2019年初市府實地勘查時，發現建物陽台都已塌陷，早已不堪居住，但當時實施者與住戶溝通不順利，因有2%住戶持不同意見遲遲無法推動，後續市府快速通過釘子戶排除條款，終於在2019年8月動工，興建1棟地上14層樓地下3層建物，預計3年完工。

不料該都更案工程期間一波三折，工務局施工科長陳俊翰指出，2021年9月工程施工單位遭查獲將土石方違規棄置於三峽，工務局依違反建築法勒令停工、裁罰，並要求工地應辦理土石方清運，但棄置地的地主自述這些土方是他花錢請人整地，因而拒絕配合，雙方僵持，若明年底建物申請使用執照，案子仍在訴訟中，恐申請不過。

議員陳明義說，五股西雲路海砂屋原是幾十年的宿舍都更，市長侯友宜還去剪綵，地方傳為美談，卻被不肖業者將工地土方濫倒，被抓到開罰，業者也願意受罰並提出清運計畫，包括將739台車次的土方運出來，現在反倒是地主不同意清運，還施壓公務單位不作為，甚至叫別人幫他付罰款。

陳明義批評，雖然地政局提告，但提告是他們目的之一，因為只要提告這些土就凍結在那裡，讓原住戶很無奈，後續申請執造怎麼辦？認為市府應「硬起來」不應該用訴訟而是強制作為。

工務局長祝美惠說，該農地違規填土未作農用，地主涉及違反區域計畫法，地政局已裁罰地主多次，但仍未配改善，已在11月移送地檢署偵辦，地主說若一審敗訴願意配合清運。至於後續使照申請面臨延宕，祝說，現已在個案討論，想辦法協助他們。工務局指出，該案目前結構體已完成，將持續要求工地與地主協調，並研議替代改善方案，以遏止違規棄置行為再次發生。