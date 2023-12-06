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拿砍骨刀隨機揮婦人後腦 只砍1刀、4小時離開急診「非殺人」

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

鍾姓男子罹高度懷疑思覺失調症、安非他命使用障礙症，他先到賣場偷砍骨刀，路上見葉姓婦人迎面而來，以為她是仇人「萬健安」，拿刀往她後腦砍，隨後騎機車離去。警方翌日找到鍾，鍾推擠員警並拒絕盤查。新北地院依傷害罪判刑2年，依竊盜、妨害公務罪處拘役50日，執行完畢後監護1年；台灣高等法院駁回檢察官上訴。

鍾2022年11月15日先到新北市一家賣場偷砍骨刀，卻拿著這把刀揮砍葉姓婦人，造成她右後枕部頭皮撕裂傷、右後枕部顱骨骨裂。新北地檢署認為，鍾拿利刃朝葉婦後腦砍，他既然認為攻擊的對象是仇家，且攻擊前沒有與被害人對話，被害人無從逃避，可見有殺人故意，因此依殺人未遂罪起訴。

新北地院審理時，鍾聲稱「萬健安」約在3年前帶走他兒子，當時他兒子9歲，他認為葉婦將他兒子帶去黑店賣掉，當時沒有想什麼，就直接拿刀去砍她；揮砍後，「也不知道為什麼」就離開了。新北院認為，鍾是否因這個原因就萌生殺害「萬健安」的意思，不無疑問。

這把砍骨刀總長約30公分，刀刃長18.5公分，堅硬且鋒利，但新北地院認為必須行凶者施力揮砍、刺擊才能取人性命，而葉婦在送醫4小時後就離開急診，並非重大不治，不能以鍾揮砍後腦就認為他有殺人之意。

依據亞東醫院鑑定，鍾有高度懷疑思覺失調症、安非他命使用障礙症，案發時有明顯精神病症狀，導致辨識能力減損，新北地院依法減刑。為確保鍾姓男子在執行完畢後仍可接受妥適治療、監督，並避免因症狀對個人、社會造成難以預料的危害，新北院宣告刑之執行完畢應入相當處所監護1年。

檢察官對一審判決不服，提起上訴。檢方認為就算鍾無殺人直接故意，但也可能造成葉婦死亡，一審以被害人就醫傷勢長短、住院時間認定鍾是犯傷害罪，認定錯誤，因此請求撤銷原判決、改論以殺人未遂罪。

高院審理發現，鍾2020年因幻聽指使撞牆而至林口長庚急診求治、2021年在診所被觀察到疑似有幻覺症狀、服役期間有暴力行為、本案發生前的1個月內，鍾另犯縱火、毀損與竊盜案，犯案動機都和他幻聽、被害妄想等症狀有關。

檢察官沒有提出積極證據證明鍾姓男子有直接或間接殺人故意，高院認為應以傷害既遂罪論處，一審未違反經驗法則，因此駁回檢方上訴。

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鍾姓男子罹高度懷疑思覺失調症、安非他命使用障礙症，2022年11月15日他先到賣場偷砍骨刀，路上見葉姓婦人迎面而來，以為她是仇人「萬健安」，拿刀往她後腦砍，隨後騎機車離去。記者曾伯愷／翻攝
鍾姓男子罹高度懷疑思覺失調症、安非他命使用障礙症，2022年11月15日他先到賣場偷砍骨刀，路上見葉姓婦人迎面而來，以為她是仇人「萬健安」，拿刀往她後腦砍，隨後騎機車離去。記者曾伯愷／翻攝
鍾姓男子罹高度懷疑思覺失調症、安非他命使用障礙症，2022年11月15日他先到賣場偷砍骨刀，路上見葉姓婦人迎面而來，以為她是仇人「萬健安」，拿刀往她後腦砍，隨後騎機車離去。記者曾伯愷／翻攝
鍾姓男子罹高度懷疑思覺失調症、安非他命使用障礙症，2022年11月15日他先到賣場偷砍骨刀，路上見葉姓婦人迎面而來，以為她是仇人「萬健安」，拿刀往她後腦砍，隨後騎機車離去。記者曾伯愷／翻攝

殺人 檢察官 傷害罪 思覺失調症

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