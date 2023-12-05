台南法拍會入帳92萬元 走私毒品「昇鴻祥」號漁船59萬元拍定

行政執行署台南分署今上午10時起在1樓中庭廣場舉行聯合法拍會，總計拍出昇鴻祥號漁船及衛星電話、五十鈴貨車、TOYOTA ALTIS、光陽機車、三陽機車、手表及桌上型電腦等，總計拍賣價金92萬多元，而檢方囑託沒收走私毒品「昇鴻祥」號漁船及衛星電話1支則以59萬多元拍出。

台南分署為推展行政執行業務，邀請成功大學法律系、中信金融管理學院財經法律系師生等一行人參觀拍賣會活動。行政執行署署長黃玉垣為表示對學術交流的重視，也特地南下參與。

黃玉垣說，行政執行署自2000年元旦成立以來，歷經23個年頭，維護國家債權、貫徹毒品防制及落實非洲豬瘟罰鍰、防疫案件及道路安全等國家政策，且運用科技活化執行作為及關懷扶助弱勢，期許未來行政執行制度能更加完善救濟制度，強化保全措施，提升執行效能。

台南分署拍賣台南地檢署囑託經法院判決沒收走私毒品「昇鴻祥」號漁船及衛星電話1支，合併最低拍賣價額是20萬5千元，保證金4萬1千元，經行政執行官開標後，共有4位民眾投標，以59萬5099元得標。

動產部分，今天拍賣活動動產的部分，較吸睛的物件是2005年份五十鈴貨車，2999CC，該車輛未滯欠牌照稅、燃料費或罰鍰，第二次拍賣，不定底價，一元起標，因未滯欠稅費及罰鍰，拍賣官宣布開始出價後，即吸引5組應買人爭相出價，加價聲此起彼落，最終以25萬元拍定。

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