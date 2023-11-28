快訊

跳船+1！彰化縣民眾黨團總召也退黨「嘆初衷不復存」黨團將解散

陸小學生集體「吊點滴寫作業」照片瘋傳 電動車董座嘆：真需要這樣卷嗎？

防天網監控！跨國企業出差香港，只能用「拋棄式手機」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國民黨爆博士論文涉嫌抄襲 陳亭妃今提告涉加重誹謗

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

民進黨籍立委陳亭妃（左）今天赴台北地檢署提告國民黨、國民黨新北市議員林國春及一名幹部，涉嫌加重誹謗。記者房荷庭／攝影
民進黨籍立委陳亭妃（左）今天赴台北地檢署提告國民黨、國民黨新北市議員林國春及一名幹部，涉嫌加重誹謗。記者房荷庭／攝影

國民黨今天舉行記者會指控，民進黨籍立委陳亭妃的博士論文抄襲比率達四分之一。民進黨籍立委陳亭妃認為，國民黨損害她的名譽，今天上午赴台北地檢署提告國民黨、國民黨新北市議員林國春及一名幹部，涉嫌加重誹謗。

國民黨今指控，陳亭妃在長榮大學經營管理研究所的博士論文涉嫌抄襲，陳亭妃認為，國民黨為了選舉抹黑傷害她的學術研究及老師，已損害她的名譽。

陳亭妃表示，國民黨指控她抄襲維基百科，她回應，該段內容有關台灣行政區的演進，歷史不可改，只能延續論述，維基百科所載的內容引用中華民國行政區劃，強調自己引用內容源於「中華民國行政區劃」。

陳亭妃認為，國民黨指控博士論文沒有原創，當初她有親自拜訪很多國民黨籍的受訪者填寫問卷，論文中所寫的六都數據也是原創，要求國民黨道歉。今與委任律師赴北檢提告國民黨、林國春及一名幹部涉嫌加重誹謗。

民進黨籍立委陳亭妃（中）今天赴台北地檢署提告國民黨、國民黨新北市議員林國春及一名幹部，涉嫌加重誹謗。記者房荷庭／攝影
民進黨籍立委陳亭妃（中）今天赴台北地檢署提告國民黨、國民黨新北市議員林國春及一名幹部，涉嫌加重誹謗。記者房荷庭／攝影

國民黨 陳亭妃 論文抄襲 2024選舉 2024立委選舉 2024雲嘉南立委

延伸閱讀

國民黨控博士論文抄襲達1/4 陳亭妃要求道歉按鈴申告

台南Guts姐向陳亭妃下辯論戰帖 批需2/3同意如封殺

賴清德老家不拆 藍議員：民間違建應比照

影／鄭文燦桃色影片鑑定拖一個月 藍委「自費」送鑑定

相關新聞

國台辦影響選舉陸資滲透地方！ 橋檢偵破泛藍協會旅遊團行賄

橋頭地檢署日前接獲情資，高雄市「台灣中華泛藍協會」招攬近140名團員，安排5趟中國行旅遊，接受「國台辦」等機關招待，行程...

高院改認定夏光莉與藍文青「夫妻」 但她忽視這點無法拿6856萬

資深女藝人夏光莉與藝人藍文青分手，提告主張28年來與藍共同創業累積財富，請求分配夫妻剩餘財產6856萬元，台北地方法院認...

總統大選前高虹安涉貪案再開庭 助理手機藏證據法官不發還

新竹市長高虹安涉貪案中接手高國會辦公室前行政主任黃惠玟處理助理酬金、加班費的前助理黃鈴惠，於檢調搜索時手機被扣案，她聲請...

轟轟轟！改管噪音車擾民 樹林警今年攔檢通報1147件

為杜絕深夜改管噪音車擾民，樹林警方今年1月1日至今攔檢通報改管車共1147件。昨天樹林警方與環保局稽查人員在大安路聯合稽...

斥資4億打造！桃園蘆竹警分局新廳舍落成 新穎內部曝光

桃園市政府警察局斥資新台幣4億多元打造蘆竹分局新建大樓，內部提供科技化、高安全性的多元設計，成為蘆竹區新地標。今上午蘆竹...

槍殺藥腳棄屍防風林…凶手自首有爭議 台南高分院認減刑無不當

男子林文宗疑不滿吳姓藥腳供出他涉販毒，去年10月29日邀杜姓男子駕車，搭載林、吳及謝姓男子談判，林、吳口角後，林持槍對吳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。