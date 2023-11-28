國民黨爆博士論文涉嫌抄襲 陳亭妃今提告涉加重誹謗

民進黨籍立委陳亭妃（左）今天赴台北地檢署提告國民黨、國民黨新北市議員林國春及一名幹部，涉嫌加重誹謗。記者房荷庭／攝影

國民黨今天舉行記者會指控，民進黨籍立委陳亭妃的博士論文抄襲比率達四分之一。民進黨籍立委陳亭妃認為，國民黨損害她的名譽，今天上午赴台北地檢署提告國民黨、國民黨新北市議員林國春及一名幹部，涉嫌加重誹謗。

國民黨今指控，陳亭妃在長榮大學經營管理研究所的博士論文涉嫌抄襲，陳亭妃認為，國民黨為了選舉抹黑傷害她的學術研究及老師，已損害她的名譽。

陳亭妃表示，國民黨指控她抄襲維基百科，她回應，該段內容有關台灣行政區的演進，歷史不可改，只能延續論述，維基百科所載的內容引用中華民國行政區劃，強調自己引用內容源於「中華民國行政區劃」。

陳亭妃認為，國民黨指控博士論文沒有原創，當初她有親自拜訪很多國民黨籍的受訪者填寫問卷，論文中所寫的六都數據也是原創，要求國民黨道歉。今與委任律師赴北檢提告國民黨、林國春及一名幹部涉嫌加重誹謗。