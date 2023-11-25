綠電公司狠詐百名投資客 誆稱和台電簽約...吸金1.6億

陳姓男子擔任博臣綠電公司負責人，號稱研發的水利綠能設備每小時能發45度電，還偽造和台電公司簽約，誆騙投資客以50萬元買1台發電機，每月可領2萬5000元紅利，換算年利率竟高達60％，短短一年多吸金1億6360萬元，台中地檢偵結依銀行法、詐欺等罪嫌起訴陳男、胡姓女特助。

檢調查，陳男（49歲）明知博臣綠電沒有和台電公司簽立再生能源發現系統電能購售契約，也沒實際經營及開發「D-POWER 螺旋式綠能發電設備」，卻自2020年起在桃園、台中開說明會並於臉書張貼廣告，並邀約親友等招攬投資。

檢調發現，陳男佯以博臣綠電研發的「D-POWER 螺旋式綠能發電設備」是微水力發電設備，每台每小時可發電45度，且已和台電簽再生能源躉購專案，還打出投資人以50萬元買1台設備，每月可固定獲利2萬5000元紅利，投資期間為10年或20年，年報酬率達13%（實際計算應為60％）。

陳還會出示上網下載並用PHOTOSHOP軟體偽造的「台灣電力公司再生能源電能躉購電費通知單」取信投資客。

陳男並交由胡女（33歲）匯整被害人投資合約書、投資內容及款項製成帳目，並操作轉帳分發紅利；檢調統計，全台近百人受害，還有1名被害人一次就查砸了2200萬元認購44台發電機，陳、胡短短1年多就吸金高達1億3610萬元。

陳後又繼續推銷「股權認購方案」，表示每10萬元為單位，購買博臣綠電0.01％的股權，不少人誤認博臣綠電有跟台電簽約，以為未來發展性佳就紛紛認購，陳又以此詐得2750萬元；直到2022年陳男吸收的前金補不足分發紅利，也退還不出本金，投資人才驚覺受騙提告。

檢方訊時，陳男大致坦承，表示沒和台電簽約，博臣綠電無實際收入，所有收入都是投資人的投資款，他們生產的「D-POWER 螺旋式綠能發電設備」一直無法和個地方政府水利局達成合作計畫，未實際用於水力發電；胡女則否認犯行，辯稱都是聽從老闆陳男的指示。

台電人員也證稱，沒和博臣簽約，且若以台中火力發電廠為例，中火1部發電機價值數百億，滿載時每小時可發55萬度電，博臣宣稱其水力設備每小時可發45度電，縱使1萬台每小時可發45萬度電，設備卻只要50億元，顯超出合理範圍；博臣工程師也說，他們設備頂多每小時發0.1度電。

檢方偵結依違反銀行法非法經營準收受存款業務、詐欺取財等罪嫌起訴陳、胡。