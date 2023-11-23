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邱顯智指控鄭宏輝是「炒地狀元」挨告妨害名譽 鄭撤告

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

民進黨籍前行政院政務顧問、神腦國際前董事長鄭宏輝。圖／聯合報系資料照片
民進黨籍前行政院政務顧問、神腦國際前董事長鄭宏輝。圖／聯合報系資料照片
去年九合一選舉期間，民進黨籍前行政院政務顧問、神腦國際前董事長鄭宏輝，不滿時力立委邱顯智在臉書張貼他的照片，並註記「拒投炒地縣長」、「鄭宏輝：炒地狀元」等文字。鄭宏輝認為該指控不實，提告邱顯智涉嫌公然侮辱及加重誹謗罪嫌，事後鄭宏輝具狀撤回告訴，台北地檢署不起訴邱顯智。

不起訴處分書載明，去年10月19日，邱顯智在臉書粉專張貼鄭宏輝的合照，並在照片註記「拒投炒地縣長」、「也要拒頭苗栗隊」、「鄭宏輝：炒地狀元（徐定禎競總執行長）」及「⋯⋯炒地集團開始收購變更範圍內私人畜產專用區及農業區土地。這些土地包括鄭○○（鄭宏輝之父）」等文字。

鄭宏輝認為，邱顯智發布內容不實，已損害其社會評價及人格尊嚴，提告邱顯智涉嫌公然侮辱及加重誹謗罪嫌。北檢偵辦，事後鄭宏輝具狀撤回告訴，檢方考量，公然侮辱及加重誹謗屬於告訴乃論之罪，鄭宏輝已撤告，全案獲不起訴處分。

去年4月24日及27日，有媒體曾報導影射，鄭宏輝利用議員職權進行土地重劃、炒地皮，鄭宏輝因此遭貼上炒地狀元及草地狀元標籤。當時，鄭宏輝同樣不滿報導影射他為炒地皮，認為報導損害他的名譽，提告該記者涉犯公然侮辱及加重誹謗罪嫌。鄭宏輝於今年6月5日具狀撤回告訴，全案處分不起訴。

鄭宏輝 邱顯智 公然侮辱

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