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避損3690萬！上櫃公司前總座吐犯罪所得 再捐30萬判緩刑

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

上櫃生華生物科技公司前總經理宋台生退休前將以個人名義成立的BioScience公司持有的生華科持股出脫，賣出1082張、避損3690萬9200元，與公司行政財務處經理蔡慧如、資深財務員黃慧珊依內線交易罪起訴，宋等3人認罪，繳回犯罪所得，台北地院審理，判宋有期徒刑2年，緩刑4年，向公庫支付30萬元。

同案蔡慧如判刑1年8月，緩刑2年；黃慧珊判刑1年7月，緩刑2年；宋台生犯罪所得3690萬9200元、蔡慧如犯罪所得14萬1167元均沒收。本案可上訴。

台北地檢署指控，生華科2021年11月11日宣布宋台生退休，因宋退休的消息公布之前1個月，公司才宣布新冠新藥2期臨床數據良好，將拚第3期臨床及加速國際授權合作，之後傳出通過宋台生退休案，致股價出現波動。

檢調調查，生華科股票自2021年11月11日開盤後，股價急速下跌，從每股99.3元跌至87元，進而查出宋台生賣股避損，依證券交易法內線交易罪查辦，2023年5月起訴宋台生等3人。

上櫃公司生華生物科技公司前總經理宋台生涉嫌內線交易，法院判宋緩刑4年。圖／聯合報系資料照片
上櫃公司生華生物科技公司前總經理宋台生涉嫌內線交易，法院判宋緩刑4年。圖／聯合報系資料照片

財務 內線交易 生華科

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