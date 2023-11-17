作家、退將等3人涉間諜案 檢抗告成功！二審發回更裁

橋頭地檢署上周四偵辦國軍退將涉共諜案，依違反國安法、總統副總統選舉罷免法、反滲透法，向橋頭地方法院聲押香港籍作家祝康明、海軍退役少將孫海濤、高雄市退伍軍人協會理事長劉萬禮等3人，法院裁定3人交保候傳，檢方不服向高雄高分院提抗告，今天中午高分院撤銷原裁定，發回橋院重審。

據了解，這起國軍退將涉共諜案，檢方一共搜索26處約談超過20餘名退役將軍，而其中，既無軍職也非文官的香港籍作家祝康明，因涉嫌長期仲介我國軍退將與陸方統戰組織接觸，宣傳「和平統一」、「一國兩制」等統戰思想，招待至大陸、美國等地旅遊。

知情人士透露，這批高階的退役將領，有些人因「學長」邀約不好拒絕，因此同行出遊，但並未查出有接受陸方發展組織行為，但其中，孫海濤、劉萬禮涉嫌共同收受中國滲透來源，資助舉辦特定活動，並在活動中支持某特定參選人，並分別發送粽子及花生糖等禮品。