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台南市經發局前局長陳凱凌6罪狀 監院通過彈劾

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導

監察院昨天表示，台南市政府經發局前局長陳凱凌涉嫌貪汙索賄、不法超貸、洗錢、違反利益衝突迴避、財產申報不實及濫用首長職權，罔顧法紀，敗壞官箴，已通過監察委員蔡崇義、林國明、王麗珍提案彈劾。本報系資料照
監察院昨天表示，台南市政府經發局前局長陳凱凌涉嫌貪汙索賄、不法超貸、洗錢、違反利益衝突迴避、財產申報不實及濫用首長職權，罔顧法紀，敗壞官箴，已通過監察委員蔡崇義、林國明、王麗珍提案彈劾。本報系資料照
台南市政府經濟發展局前局長陳凱凌貪汙案，監察院昨表示，陳涉貪汙索賄、不法超貸、洗錢、違反利益衝突迴避、財產申報不實及濫用首長職權，罔顧法紀，敗壞官箴，已通過監委蔡崇義、林國明、王麗珍提案彈劾。

彈劾案文指出，陳凱凌擔任台南經發局長，本應奉公守法，廉潔自持，卻罔顧法紀，假借職務上權力，要求並收受與其有職務上利害關係者一八○萬元、飲宴應酬及性招待十三萬餘元，並於偵查中無法合理說明其他不明財產來源，且隱匿財產未依法申報。

彈劾案文表示，陳另有財務上不法及不忠於職務行為，事證明確；亦有不當指示屬員、裁量濫用或怠惰辦理七股科技工業區開發案及柳營科技工業區汙水處理廠代操作勞務採購案，造成執行進度延宕及公庫損失。

彈劾案文指出，陳涉向彰化銀行超貸，詐取二九六萬餘元現金，為隱匿犯罪所得，假借委託友人購買股票，分次以現金方式交付友人該款項，掩飾、隱匿犯罪所得去向，涉犯洗錢。監察院表示，陳所為有失官箴，依法應受懲戒。

財產申報 彈劾案 陳凱凌 貪汙 監察院

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