法務部攜手柴語錄製播動畫短片 籲勿成洗錢共犯

為提高國人對洗錢行為和詐騙手法的警覺性，法務部今天發表「洗錢防制護金流」網路遊戲以及與人氣插畫「柴語錄」合作製作的2支動畫短片，提醒民眾不要誤觸法網成為洗錢共犯。

行政院洗錢防制辦公室今天於法務部舉行「2023年洗錢防制宣導影像暨網路活動發表會」，其中「洗錢防制護金流」網路遊戲，透過遊戲互動向民眾宣導洗錢防制的重要性，以及與知名人氣插畫「柴語錄」合作，製作2支動畫短片，主題分別為「網購多留心 防詐你也行」、「拒當車手 HOLD住未來」。

發表會活動，由法務部長蔡清祥、台灣高等檢察署檢察長張斗輝、法務部調查局長王俊力、法務部政務次長兼行政院洗錢防制辦公室主任陳明堂等人出席，啟動翻轉標語「打擊洗錢」、「勿淪車手」、「拒當人頭」、「全民防制」，顯現重視洗錢防制與打擊詐欺相關議題，同時展現公私協力打擊犯罪的決心。

蔡清祥致詞時表示，政府組成打詐國家隊，升級新世代打擊詐欺策略行動綱領為1.5版，其中法務部主導「懲詐」層面，針對人頭帳戶問題，擬具洗錢防制法第15條之1、第15條之2修正草案，也於今年6月修正通過施行，針對收簿犯罪強力查緝，從人頭帳戶端阻斷詐騙集團洗錢管道，使詐欺、洗錢犯罪斷鏈。

活動壓軸由蔡清祥與柴語錄人偶一起體驗「洗錢防制護金流」網路遊戲，遊戲中的情境和任務，可讓人學習洗錢防制相關知識，避免成為詐欺集團的受害者或幫凶。

洗防辦新聞稿指出，「洗錢防制護金流」網路遊戲可累積遊戲積分兌換各項宣導小贈品，將於12月13日進行抽獎，最大獎為蘋果手機1支及蘋果平板2個。