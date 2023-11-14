咖啡粉也有仿冒品！進口22公噸被海關查獲 遭開罰194萬元

咖啡粉也有仿冒品！有人進口22公噸仿冒某名牌的咖啡粉被海關查獲後，依海關緝私條例開罰194萬元。財政部關務署表示，海關查緝侵害智慧財產權貨物，比較常見的樣態是透過快遞進口仿冒的衣、鞋、包，這件進口仿冒咖啡粉的案例比較特別，不僅是相對少見的咖啡粉，也是比較少見的透過海運進口模式。

財政部關務署副署長蘇淑貞表示，海關查獲疑似侵害商標權貨物時，會通知商標權人或合法授權代理人及進口人進行認定，經認定屬於仿冒品後，就會移送司法機關偵辦，即使案件刑事部分獲不起訴或緩起訴、無罪等裁判確定，也會依海關緝私條例裁罰貨價3倍以下罰鍰。

統計近3年裁罰情形，110年裁罰335件，裁罰金額208萬元；111年裁罰263件，裁罰金額675萬元；112年至10月止，裁罰395件，金額75萬元。蘇淑貞說，裁罰金額通常為仿冒品價的1倍，因為是仿冒品，價格比較低，裁罰金額因此也偏低。

進口仿冒品來源大多是東南亞及中國大陸，並以快遞進口為主要管道，以今年前10月裁罰案件為例，95％都是透過快遞進口。

進口仿冒咖啡粉事件是107年利用海運自越南進口22公噸咖啡粉，海關發現疑似有仿冒情形，循例通知商標權人或合法授權代理人及進口人來認定，確定為仿冒品，移送司法機關後，獲不起訴處分，但海關還是要罰，111年間以貨價1倍裁罰，罰鍰194萬元，仿冒的咖啡粉則沒入並銷毀。

觀察最常被查獲違反智慧財產權的商品，就是鞋子、衣服、包包，關務署呼籲民眾，要確實掌握貨物內容，不要貪便宜買仿冒品進口，被查到後，就算刑事無罪，也會被罰錢。