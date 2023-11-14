「近40顆星」國軍退將被扯入共諜案 3被告未羈押理由曝光

手持勳章的祝康明涉在台拉攏退將接觸統戰組織，遭限制出境。本報資料照片

選舉前夕，橋頭地檢署上周大動作約談逾20名國軍退將，依違反國安法、總統副總統選舉罷免法、反滲透法，向橋頭地方法院聲押香港籍作家祝康明、海軍退役少將孫海濤、高雄市退伍軍人協會理事長劉萬禮等3人，不過，承辦法官認為，3人無串證、逃亡之虞，並依涉案情節輕重，裁定交保金額。

適逢2024總統大選前夕，國內上周爆出逾20名高階將領因共諜案遭受檢方約談，引起輿論譁然，而主要向陸方仲介國軍退將的中間人，疑似是自稱蔣緯國辦公室秘書的香港籍作家祝康明；檢方調查，祝運用個人在軍方長年經營的廣泛人脈，招待國軍退將赴陸落地接受招待，甚至前往美國旅遊。

「學長牽線邀約免費旅遊，難免戒心降低。」知情人士透露，這20餘名接受陸方招待的國軍將領，出發前並非全清楚為何被免費招待旅遊，是到了對岸後才意識到，共軍組織宣傳統戰思想，進而有意邀請發展組織行為。

檢方調查，祝姓、孫姓、劉姓等3人，涉有拉攏國軍退將加入統戰組織的「拉下線」行為，並以陸方資金購入「伴手禮」支持部分參選人，因此，上周六特以違反國安法、總統副總統選舉罷免法、反滲透法等罪嫌，向橋頭地院聲請羈押3人，卻未獲法官同意，最後分別以50萬至60萬元交保金裁定交保候傳。

橋頭地方法院庭長陳君杰指出，關於逃亡之虞部分，承辦法官認為，以提出保證金及限制出境出海的方式，即可防範被告3人逃亡。至於勾串部分，承辦法官認為相關證人均已經調查，僅2名不在國內的證人尚未到案調查。

法官審酌，本案曝光後，這2名證人不大可能會願意返台接受調查，難以認定被告3人會與另2人交互串供，因此法官認定並無羈押必要。至於交保金額不同部分，則是與被告各自涉案情節有關。