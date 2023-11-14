快訊

張秉鈞涉貪助理費喪失參選立委資格 被押近5個月今交保

「近40顆星」國軍退將被扯入共諜案 3被告未羈押理由曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「近40顆星」國軍退將被扯入共諜案 3被告未羈押理由曝光

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

手持勳章的祝康明涉在台拉攏退將接觸統戰組織，遭限制出境。本報資料照片
手持勳章的祝康明涉在台拉攏退將接觸統戰組織，遭限制出境。本報資料照片

選舉前夕，橋頭地檢署上周大動作約談逾20名國軍退將，依違反國安法、總統副總統選舉罷免法、反滲透法，向橋頭地方法院聲押香港籍作家祝康明、海軍退役少將孫海濤、高雄市退伍軍人協會理事長劉萬禮等3人，不過，承辦法官認為，3人無串證、逃亡之虞，並依涉案情節輕重，裁定交保金額。

適逢2024總統大選前夕，國內上周爆出逾20名高階將領因共諜案遭受檢方約談，引起輿論譁然，而主要向陸方仲介國軍退將的中間人，疑似是自稱蔣緯國辦公室秘書的香港籍作家祝康明；檢方調查，祝運用個人在軍方長年經營的廣泛人脈，招待國軍退將赴陸落地接受招待，甚至前往美國旅遊。

「學長牽線邀約免費旅遊，難免戒心降低。」知情人士透露，這20餘名接受陸方招待的國軍將領，出發前並非全清楚為何被免費招待旅遊，是到了對岸後才意識到，共軍組織宣傳統戰思想，進而有意邀請發展組織行為。

檢方調查，祝姓、孫姓、劉姓等3人，涉有拉攏國軍退將加入統戰組織的「拉下線」行為，並以陸方資金購入「伴手禮」支持部分參選人，因此，上周六特以違反國安法、總統副總統選舉罷免法、反滲透法等罪嫌，向橋頭地院聲請羈押3人，卻未獲法官同意，最後分別以50萬至60萬元交保金裁定交保候傳。

橋頭地方法院庭長陳君杰指出，關於逃亡之虞部分，承辦法官認為，以提出保證金及限制出境出海的方式，即可防範被告3人逃亡。至於勾串部分，承辦法官認為相關證人均已經調查，僅2名不在國內的證人尚未到案調查。

法官審酌，本案曝光後，這2名證人不大可能會願意返台接受調查，難以認定被告3人會與另2人交互串供，因此法官認定並無羈押必要。至於交保金額不同部分，則是與被告各自涉案情節有關。

國軍 退將

延伸閱讀

退將揪團赴陸「被統戰」 今年兩案已約談70多顆「星星」

祝康明涉仲介退將近40顆星 蔣緯國辦公室澄清「大騙子」非秘書

退役少將涉共諜案3人獲交保 橋檢提出抗告

脅迫少女性交易！ 弘仁會以菸燙電擊、強拍裸照凌虐 5人遭羈押

相關新聞

士官長推女同事屁股上戰車挨批性騷擾 軍方記2大過卻被法院撤銷

陸軍周姓士官長前年推女同仁的屁股上戰車、環抱大腿等，還傳訊「接受錢債肉償嗎」，被軍方認定為性騷擾，處分記2大過，他不服提...

17年來受刑人無法在監投票？最高行首開庭 人權槓上裁量權

林姓受刑人提行政訴訟並聲請定暫時狀態處分，要求中央選舉委員會、桃園市選舉委員會於明年總統大選時在台北監獄設投票所，台北高...

退將揪團赴陸「被統戰」 今年兩案已約談70多顆「星星」

橋頭地檢署偵辦作家祝康明國安案件，複訊後日前依違反國安法、反滲透法等罪嫌，聲押祝及海軍退將孫海濤、退役上校劉萬禮等人，法...

不幹警察照記大過！胯下點仙女棒自嗨 彰警處分出爐

彰化縣和美分局一名黃姓警員不滿考績被打丙，今年11月22日將離職，結束9年從警生涯，網路卻流傳他穿制服胯下插著點燃的仙女...

高雄某海運公司業務私吞616萬佣金 判決揭行業退佣潛規則

高雄某海運公司李姓前業務經理，任職期間被控假冒客戶要求退佣，後來李男離職自立門戶，原公司詢問兩家客戶未來退佣方式，才發現...

188公分高中生練跳水…頭部撞底癱瘓重傷 校長、教練等人判決出爐

新北市三民高中2018年時張姓學生課後練習跳水，頭部卻撞到泳池地板，因頸椎骨折、脊髓損傷併四肢癱瘓而重傷，體育班導師兼游...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。