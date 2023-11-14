退將揪團赴陸「被統戰」 今年兩案已約談70多顆「星星」

前台聯立委羅志明邀請退役將領赴大陸接受統戰部門招待，羅說話時，左邊就是坐著大陸統戰官員。取自黃埔軍校同學會活動手冊

橋頭地檢署偵辦作家祝康明國安案件，複訊後日前依違反國安法、反滲透法等罪嫌，聲押祝及海軍退將孫海濤、退役上校劉萬禮等人，法院裁定3人以50至60萬元交保；今年雄檢偵辦羅志明、退役少將夏復翔案，約談數十名退役將領，兩案合計超過70多顆「星星」接受大陸落地招待「被統戰」。

台灣、大陸仍處於對峙狀態，面對陸方文攻武嚇，退將仍甘願前往大陸受招待，還在陸方準備的布條「發揚黃埔精神，促進祖國統一」布條簽字，儼然另類宣誓效忠對岸，關鍵仍在於對岸給足退將「面子」，讓這群退將感受大陸禮遇，欣然接受各種招待。

辦案人員分析，退將赴陸都由台商、退役將領同學會等方式作為中介，採同學拉同學、學長拉學弟等方式赴陸，由於這批退將離開部隊多年，平時僅打球、餐敘碰面，在好友拉攏下，以球會友，送禮、入住高檔飯店，對岸給足禮遇，重拾昔日威風，由於未涉及機密情資，自然願意赴陸交流。

橋檢偵辦作家祝康明國安案件，檢調人員歷經6年蒐證，上周四收網，兵分26路搜索，共帶回20多名退役將領，不乏退役中、上將等高階將領，以「星星」數計算，被約談星星總數多達30顆。

由於祝等人疑有陸方提供資金在台運作，藉由招待赴美、赴陸等地旅遊方式，拉攏退將與陸方人員接觸，並在台為特定候選人助選，因犯案時間點反滲透法已立法通過，檢方隨即以反滲透法、國安法等罪嫌偵辦。

檢方訊後認為，祝姓、劉姓、孫姓三人犯罪嫌疑重大，依反滲透法、國安法、選罷法等罪聲押，只是法院認無羈押必要，3人均裁定交保，目前檢方已提抗告。

今年1月，雄檢偵辦前立委羅志明、海軍退將夏復翔國安案件，此案也與祝康明案雷同，羅志明、夏復翔採「球賽」方式拉攏退將赴中，直至疫情前兩案交流中止，交流活動才暫停。

根據檢方起訴內容，羅志明案前後已有48名退役將領接受招待，其中前國安會少將組長官本鯤曾受邀赴中10次，次數最多。不過因犯案時反滲透法尚未立法通過，夏復翔帳戶雖有不明資金存入，僅依違反國安法發展組織罪偵辦。

統計羅志明、祝康明兩案接受大陸落地招待的將領，至少逾60人，從校級軍官至少將、中將都有，雖均鎖定海軍退將為主，但兩案均為單線作業，各有不同接頭人，受招待名單並未重疊，如以星星數計算，至少70多顆「星星」接受大陸落地招待「被統戰」。

不過，羅志明、夏復翔兩人經法院審理後，法官認為夏復翔招攬的退將，並無人同意成為對岸「黃埔軍校同學會」一分子，犯行僅止於未遂，判刑5月得易科罰金，羅志明部分，則是檢方無法證實陸方接頭人是軍方人員，判決無罪，案件已上二審。