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彭文正指蔡英文「作票」遭澄清告中選會 因案遭通緝又想視訊開庭

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

媒體人彭文正聲稱2020年大選蔡英文總統囊括817萬票「作票」，並指中央選舉委員會發的駁斥新聞稿違法，自訴中選會主任委員李進勇等4人加重誹謗等罪，台北地方法院判無罪。彭上訴，台灣高等法院今開庭，他因質疑蔡的博士學位是假的，吃上加重誹謗官司並遭北院通緝，人未現身，是否適用法院刑事遠距訊問擴大作業要點，合議庭將評議。

4名被告分別是李進勇、中選會副主委陳朝建、時任綜合規劃處處長高美莉、綜合規劃處專員徐易麟，彭一審時也追加自訴李、陳犯偽造文書罪，法官判決不受理。今天開庭時，除彭文正未到，4名被告也委託律師出庭。

彭自訴稱2020年2月17日接受「Bit King 比特王出任務」專訪，就蔡英文選總統得票高達817萬票表示懷疑，中選會卻發新聞稿反駁，另外，陳朝建宣稱「對於彭文正及其影片，該採法律行動就會採法律行動，如移送檢警依法處理」，指李進勇等人犯加重誹謗、公然侮辱、偽造文書罪。李進勇、陳朝建、高美莉、徐易麟與辯護律師都稱，中選會發新聞稿駁斥，是公部門機關的行為，他們是依法行政，否認犯罪。

北院調查，李等4人經手辦理的新聞稿內容，是指摘彭文正的言論為不實訊息，自客觀觀察，新聞稿雖然對彭的言論持負面評價，但新聞稿是表明中選會就總統選舉的投開票過程無瑕疵、無作票之嫌，沒有公然侮辱彭文正。

北院認為，2020年大選於2020年1月11日投開票，新聞稿發布時已超過15天，沒有司法機關或候選人對選舉結果提選舉無效之訴，李進勇等人身為中選會人員，就影片內容擬新聞稿評論，沒有誹謗或有文書不實登載的犯意可言。一審認為彭文正所提的自訴案，證據不足以證明4人犯公然侮辱、加重誹謗罪，也不足以證明高美莉、徐易麟行使公務員登載不實文書，諭知無罪。

高院開庭時，彭文正的律師張靜要求採用遠距訊問讓自訴人彭文正「參與」，並援引法院刑事遠距訊問擴大作業要點第3點「對準備程序中，訊問被告、自訴人或除證人、鑑定人以外之訴訟關係人」為憑，是否適用，法官和律師見解相左，法官諭知待合議庭評議。

但法官也質疑該作業辦法也僅規定「準備程序」，審理時是否也適用？張靜則稱從憲法訴訟權與聽審權來看，準備程序和審理程序「有什麼差別？」

法官今也詢問張靜對證據能力是否能表達意見？張靜則希望彭文正在場時再表示意見，法官問「所以自訴人不信任你嗎？」張靜稱彭文正希望親自聽到他的意見，他不能違法自訴人的本意。因庭訊無法繼續，法官諭知候核辦。

媒體人彭文正稱蔡英文總統囊括817萬票是「作票」，並指中央選舉委員會發的駁斥新聞稿違法，自訴中選會主任委員李進勇、副主委陳朝建、時任綜合規劃處處長高美莉、綜合規劃處專員徐易麟加重誹謗、公然侮辱罪，一審判4人無罪。彭上訴，台灣高等法院今行準備程序，他因案遭通緝未到庭，卻又想用視訊方式參與庭訊。圖／聯合報系資料照片
媒體人彭文正稱蔡英文總統囊括817萬票是「作票」，並指中央選舉委員會發的駁斥新聞稿違法，自訴中選會主任委員李進勇、副主委陳朝建、時任綜合規劃處處長高美莉、綜合規劃處專員徐易麟加重誹謗、公然侮辱罪，一審判4人無罪。彭上訴，台灣高等法院今行準備程序，他因案遭通緝未到庭，卻又想用視訊方式參與庭訊。圖／聯合報系資料照片

中選會 李進勇 張靜 彭文正 蔡英文

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