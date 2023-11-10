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誇陳時中「部長好酒量」 醫師陳世瑀收賄1263萬最終判決出爐

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

衛生福利部前部長陳時中疫情期間參加餐敘未戴口罩唱歌，席間起鬨「部長好酒量」的醫師陳世瑀，2009年擔任台北縣立醫院心臟內科主任時，向多家醫材廠商收回1263萬元回扣而遭起訴，最高法院依收受賄賂、洗錢等5罪各判10月至2年4月不等徒刑，褫奪公權2到3年，沒收犯罪所得，全案定讞，檢方將聲請定應執行刑。

陳世瑀（原名陳識中）自2009年3月1日起，受雇為台北縣立醫院約用醫師並擔任心臟內科主任職務，籌措醫院成立心導管中心相關業務，並擔任採購案招標文件複審人員，複審結果可決定投標廠商是否可以參與投標。

陳同年起至2010年10月18日期間，就「高階心臟彩色超音波儀採購案」收取博而美國際公司人員支付的57萬元賄款；就「全頁式解析心電圖機採購案」收取宜德醫材公司支付的5萬元賄賂；就「24小時心電圖分析系統採購案」收取宜德支付的15萬400元賄款。

另外，從「手提式心臟血管彩色超音波機組採購案」拿了宜德36萬2857元；而在「心血管照護中心租賃採購案」則收取德全立儀器公司支付的1155萬4400元，為隱匿因貪汙取得賄賂的洗錢犯意，陳將此標案賄款中的200萬元，分次匯入當時女友，也是現在妻子的帳戶。

一審判決陳12年徒刑，二審認為足以認定陳犯職務上行為收受賄賂和洗錢部，也適用刑事妥速審判法、證人保護法規定減刑，而一審未依規定減刑，判12年徒刑有違誤，改依購辦公用器材收取回扣罪5罪、洗錢防制法洗錢行為罪各判處1年至2年6月不等徒刑，最高法院認為調查不備，撤銷部分有罪部分，發回高院更審。

更一審審酌陳世瑀犯本案之前沒有其他前科，素行尚可，具博士學位、在公立醫院擔任科主任職位，是社會中堅人士，又負責規劃建置縣立醫院心臟科設備及規模，其中「高階心臟彩色超音波儀採購案」收賄案已判刑2年確定。

更一審指出，另外4個標案影響國家醫療資源支付分配，也攸關國計民生，但他卻未善盡職務，藉由職務從中牟利，依收受賄賂、洗錢等5罪各判10月至2年4月不等徒刑，褫奪公權2到3年；最高法院認為更一審判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。

醫師陳世瑀（原名陳識中）曾大讚陳時中（右）「部長好酒量」。圖／取自網路
醫師陳世瑀（原名陳識中）曾大讚陳時中（右）「部長好酒量」。圖／取自網路
醫師陳世瑀（原名陳識中）。圖／聯合報系資料照片
醫師陳世瑀（原名陳識中）。圖／聯合報系資料照片

洗錢 賄款 陳時中 陳識中

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