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七旬翁當Sugardaddy暈船…掏錢供血拼又嘿咻 妻查對話怒告小三求償
一名年約七旬的人夫透過包養網站找小三，多次出錢替小三購物及用餐，雙方傳訊「希望我們可以重新開始建立關係」、「即便再好的情侶或夫妻也是需要一點空間」等，他事後和結婚27年的妻子離婚，妻子向小三提告求償60萬元，台北地方法院判小三應賠償40萬元，可上訴。
人妻提告主張，她和丈夫1996年間結婚，發現丈夫和小三對話訊息諸多男女曖昧、金援，例如「妳電話也不接也不回」、「妳知道我是怎樣往壞的想嗎」、「我要清楚我們的關係」、「我沒有不在乎你，即便再好的情侶或夫妻也是需要一點空間」、「再忙都要記得好好吃飯」。
妻子指出，丈夫坦承透過包養網站而認識小三，進而包養對方，兩人在飯店多次發生性行為，並多以現金、信用卡替小三支付購物、用餐款項，丈夫也親手書寫悔過書表示歉意，請求小三賠償60萬元。
小三反駁她不知道男方已婚，依男方第一次和她聯繫，資料顯示「今年五月剛從美國回來的美籍華人，我預計會在台灣待上一年，想找個女孩陪陪我，而妳就是我理想中的那位」，未說明婚姻狀態，且男方已年近古稀，雙方年齡差距大而以父女相稱，互動沒有逾越一般男女交往份際。
台北地院根據雙方對話紀錄提及「如果你還有其他人我就會退出」、「沒有甩你」等語，顯屬於男女交往情侶爭場時常見用語，且男方作證指出，是在包養網站認識小三，網站內都是以sugardaddy、sugarbaby互相稱呼。
再者，男方作證也指出，小三曾看過他的身分證，「太太和女兒回台灣，我都有跟小三講」、「小三在到了酒店都會把衣服脫光，她身上會有紋身」，認定兩人確實裸身同宿、發生性行為，審酌一切情狀判小三應賠償40萬元。
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