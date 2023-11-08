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IG求職落入台版KK園區遭毆？ 警方調查「攏系假」

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

有網友在爆料公社上以「暴力」為題發出一篇貼文，內容提到他的學姐在社群上求職找到桃園中壢工作，起初很正常，3個月過後開始被性騷擾、強迫看電影，薪資不僅3萬不到還被毆打。中壢警分局表示，分局已成立專案小組偵辦，目前已聯絡到該直播公司負責人及照片中女子，「均稱為子虛烏有之事」，將持續追貼文者到案說明。

貼文寫下，他的學姐從IG上應徵桃園中壢西園路上的網路公司助理，剛開始福利超好還包吃住，但過了3個月後像活在KK園區，原本工作僅是接洽業務、安排網路工作，怎料後續出現性騷擾要看電影、穿短裙打高爾夫球，還要接受黃色笑話毛手毛腳，且薪水連3萬都沒有，更被毆打虐待，逃出來2個月現在決定勇敢報警。

中壢警分局今表示，有關民眾發文稱有女子應徵直播公司助理遭性騷擾、妨害自由等情事，分局已主動成立專案小組調查偵辦，目前已聯絡到該直播公司負責人及照片女子，均稱子虛烏有之事。中壢警方將持續追查並通知貼文者到案說明，倘若查有不法，絕對秉持毋枉毋縱精神，依法偵辦。

有網友在爆料公社上以「暴力」為題發出一篇貼文，桃園中壢警方調查發現，該直播公司負責人及照片中女子，「均稱為子虛烏有之事」，將持續追貼文者到案說明。記者翁唯真／攝影
有網友在爆料公社上以「暴力」為題發出一篇貼文，桃園中壢警方調查發現，該直播公司負責人及照片中女子，「均稱為子虛烏有之事」，將持續追貼文者到案說明。記者翁唯真／攝影
有網友在爆料公社上以「暴力」為題發出一篇貼文，內容提到他的學姐在社群上求職找到桃園中壢工作，起初很正常，3個月過後開始被性騷擾、強迫看電影，薪資不僅3萬不到還被毆打。圖／翻攝自爆料公社
有網友在爆料公社上以「暴力」為題發出一篇貼文，內容提到他的學姐在社群上求職找到桃園中壢工作，起初很正常，3個月過後開始被性騷擾、強迫看電影，薪資不僅3萬不到還被毆打。圖／翻攝自爆料公社
有網友在爆料公社上以「暴力」為題發出一篇貼文，內容提到他的學姐在社群上求職找到桃園中壢工作，起初很正常，3個月過後開始被性騷擾、強迫看電影，薪資不僅3萬不到還被毆打。圖／翻攝自爆料公社
有網友在爆料公社上以「暴力」為題發出一篇貼文，內容提到他的學姐在社群上求職找到桃園中壢工作，起初很正常，3個月過後開始被性騷擾、強迫看電影，薪資不僅3萬不到還被毆打。圖／翻攝自爆料公社

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