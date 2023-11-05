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桃園立委趙正宇趕赴宜蘭探視遊覽車傷患 感謝搶救人員

聯合報／ 記者戴永華李承穎／宜蘭即時報導
桃園立委趙正宇晚間趕赴宜蘭的陽大附醫探視遊覽車傷患，並感謝搶救人員。圖／趙正宇辦公室提供
桃園立委趙正宇晚間趕赴宜蘭的陽大附醫探視遊覽車傷患，並感謝搶救人員。圖／趙正宇辦公室提供

今天下午在宜蘭發生的遊覽車翻覆事故，這輛發生事故的遊覽車來自桃園市八德社區環保志工團隊，該選區的無黨籍立委趙正宇也親自驅車於晚間抵達宜蘭陽大附醫，探視送往醫院的民眾。

趙正宇表示，公路局於下午立即成立「1105宜蘭太平山遊覽車甲級事故應變小組」應變處理，並且迅速前往醫院探視傷患，公路局也已要求業者妥善處理傷者後續理賠事宜，另外新竹區監理所也將前往該公司進行全面安全查核。

趙正宇認為，近期已連續發生多起大型車輛事故，交通部應該正視此一情事，針對大型車駕駛及車輛提出立即性的改善措施，否則將導致民眾對於大型車行駛安全的恐慌。

趙正宇說，要特別感謝辛苦的警消、醫護人員及公路局同仁在周日的夜晚依然為了守護我們的鄉親堅守崗位，也希望所有的鄉親都能夠平安無事，儘早返家。

桃園立委趙正宇晚間趕赴宜蘭的陽大附醫探視遊覽車傷患，並感謝搶救人員。圖／趙正宇辦公室提供
桃園立委趙正宇晚間趕赴宜蘭的陽大附醫探視遊覽車傷患，並感謝搶救人員。圖／趙正宇辦公室提供
桃園立委趙正宇晚間趕赴宜蘭的陽大附醫探視遊覽車傷患，並感謝搶救人員。圖／趙正宇辦公室提供
桃園立委趙正宇晚間趕赴宜蘭的陽大附醫探視遊覽車傷患，並感謝搶救人員。圖／趙正宇辦公室提供

宜蘭 太平山 遊覽車

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