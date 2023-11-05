桃園立委趙正宇趕赴宜蘭探視遊覽車傷患 感謝搶救人員

今天下午在宜蘭發生的遊覽車翻覆事故，這輛發生事故的遊覽車來自桃園市八德社區環保志工團隊，該選區的無黨籍立委趙正宇也親自驅車於晚間抵達宜蘭陽大附醫，探視送往醫院的民眾。

趙正宇表示，公路局於下午立即成立「1105宜蘭太平山遊覽車甲級事故應變小組」應變處理，並且迅速前往醫院探視傷患，公路局也已要求業者妥善處理傷者後續理賠事宜，另外新竹區監理所也將前往該公司進行全面安全查核。

趙正宇認為，近期已連續發生多起大型車輛事故，交通部應該正視此一情事，針對大型車駕駛及車輛提出立即性的改善措施，否則將導致民眾對於大型車行駛安全的恐慌。