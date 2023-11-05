桃園立委趙正宇趕赴宜蘭探視遊覽車傷患 感謝搶救人員
今天下午在宜蘭發生的遊覽車翻覆事故，這輛發生事故的遊覽車來自桃園市八德社區環保志工團隊，該選區的無黨籍立委趙正宇也親自驅車於晚間抵達宜蘭陽大附醫，探視送往醫院的民眾。
趙正宇表示，公路局於下午立即成立「1105宜蘭太平山遊覽車甲級事故應變小組」應變處理，並且迅速前往醫院探視傷患，公路局也已要求業者妥善處理傷者後續理賠事宜，另外新竹區監理所也將前往該公司進行全面安全查核。
趙正宇認為，近期已連續發生多起大型車輛事故，交通部應該正視此一情事，針對大型車駕駛及車輛提出立即性的改善措施，否則將導致民眾對於大型車行駛安全的恐慌。
趙正宇說，要特別感謝辛苦的警消、醫護人員及公路局同仁在周日的夜晚依然為了守護我們的鄉親堅守崗位，也希望所有的鄉親都能夠平安無事，儘早返家。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言