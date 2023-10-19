台中單親媽開價15萬求包養 男嘿咻1次後沒給錢挨告判無罪

台中賴姓男子上網認識1名單親媽媽，對方要求15萬元包養，賴答應後就約見面性交，女子事後沒拿到錢提告詐欺，賴喊冤辯稱15萬元是月結，但性交隔天對方就要錢，致電也被她掛斷；法院勘驗雙方對話，認為2人確實沒細談包養期日、給付時間，賴並非毫無依據，判他無罪，可上訴。

檢方起訴指出，賴男2021年10月6日上網認識女子，得知對方是希望提供長期性服務獲取收入的單親媽媽，就佯稱可以用15萬元包養她，並辦信用卡副卡供對方使用，還說自己也有女兒，要和她共組家庭生活。

女子以為成功找到包養對象，隔天就搭車到台中1間汽車旅館和賴男發生性行為，完事後隔天凌晨回家路上，賴還繼續謊稱要幫她載女兒上課、一起去辦信用卡，以此安撫女子要她先回家，未料女子事後再也聯絡不上賴，也沒收到性交對價費用，提告詐欺罪嫌。

台中地院審理時，賴男堅決否認詐欺，辯稱當時15萬元約是月底結，有關辦理副卡、女子要求過戶車子房子等，都只是在車上閒聊，殊不知隔天女子就要她匯15萬元，但當時自己月收入8萬5000元、年薪約130萬元，只先約包養1個月，若1個月內沒男女朋友感覺就月結，不會再有第2個月。

賴還說，當時想法是見面再看感覺，先前聊天自己也沒講到「包養」這詞，後來才去汽旅，隔天女子傳訊質疑15萬元都給不出來，說要辦副卡也沒辦，他回電後對方沒接，只回了一個字「滾」。

法院查，女子因賴男未依約給她錢，事後向警方誣指遭賴下藥性侵，賴被訴強制性交部分獲不起訴，女子也被依誣告罪判6月。

法院勘驗2人對話，發現女子開頭就問賴「一個月多少呢？」賴表示可以15後就閒聊，但並無約定給付時間、包養期間，後來女子一再催促賴辦副卡給她，對方未及時回她又不耐稱「區區15萬元拿不出來」，還掛斷賴電話後回「滾」。