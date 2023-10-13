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孫鵬付孫安佐訴訟費「被灌水」成30萬 律師作證：狄鶯一定會問的

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

本名黃照岡的「騙扁小子」黃琪趁藝人孫鵬、狄鶯夫妻的兒子孫安佐在美國犯槍砲案回國也要接受調查的機會，假冒歌手張清芳前夫宋學仁秘書介紹律師郭上維，卻「灌水」詐騙30萬元，台北地院今天傳喚孫、狄作證，2人未現身。

事實上，法院今年2月13日即傳喚孫鵬、狄鶯，其時即未現身，今天再度傳喚時，孫鵬稱人在日本，狄鶯也未到，合議庭將擇日繼續傳喚。

2018年3月孫安佐在美國賓州被警方逮捕，警方搜出他擁有槍枝、子彈，孫安佐經美國法院審判，羈押200多天後遞解出境。

依檢方指控，黃琪主動打電話給孫鵬，自稱是宋學仁的秘書「Amanda」，表示如果有需要，可代為介紹律師處理孫安佐國內的官司，孫鵬、狄鶯因兒子即將返台，同意接受郭上維為兒子的辯護人。

後來，郭上維先到香港與孫安佐碰面，在孫安佐返國警方逮捕前，協助孫安佐聲請刑事提審，不過，檢調自黃琪的另件詐騙案發現黃、郭關係密切，有關孫安佐的提審訴狀是由黃琪所代寫，再蓋郭的用印，追究黃、郭刑責。

孫鵬、狄鶯因孫安佐共付了30萬8405元訴訟費，律師費是18萬8405元，還付了12萬元的英文文件翻譯費，檢方偵辦認為，黃琪沒有律師資格卻辦理訴訟，涉嫌違反律師法、詐欺罪，郭上維將章證提供給黃琪用，也違反律師法。

黃琪、郭上維今天出庭，郭轉換成證人接受詰問。郭說，他2018年和黃琪說有機會想辦孫安佐的案子，還和黃琪說如果是黃介紹的，費用可算6萬元，沒多久，孫鵬就打電話給他，孫鵬說是演藝界的人介紹的。

郭稱，他辦過黃琪的案子，知道黃琪用化名對外，「但他的事我並不想知道」，幫孫安佐有與黃琪討論過，6萬元這個數字有和狄鶯提過，「因她一定會問的」，但跟孫鵬只談案情，第一時間誰跟孫鵬、狄鶯報價，他並不清楚。

郭證稱，孫安佐回國時，孫鵬一直陪著，他則與偵查隊保持聯繫，會出3份聲請提審狀，是因感到孫安佐(下飛機後)不可能先回家，才在第3份狀子上附了承辦員警的聯絡電話，至於為何請黃琪交付提審狀，「因我人緣不好，半夜找不到人幫忙」。

郭上維說，6萬元律師費先匯入帳戶3萬5000元，剩下2萬5000元拿現金，「現金應該是黃琪拿給我的」。

郭上維說，他飛香港的機票錢是由黃琪所代墊，至於翻譯英文文件部分，因文件非常多，翻完後，只挑了重點與孫家的人討論，而沒有將翻譯好的文件送進法院，「那是一種策略判斷」。

狄鶯(左起)、孫鵬、孫安佐。圖／聯合報系資料照片
狄鶯(左起)、孫鵬、孫安佐。圖／聯合報系資料照片
本名黃照岡的「黃琪」。圖／聯合報系資料照片
本名黃照岡的「黃琪」。圖／聯合報系資料照片
律師郭上維。圖／聯合報系資料照片
律師郭上維。圖／聯合報系資料照片

黃琪 孫安佐 律師

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