營區內手機上網簽賭百家樂 馬防部上兵慘了

原在陸軍馬祖防衛指揮部莒光守備大隊步兵連擔任上兵的24歲許姓男子，明知不能上網賭博，他卻知法犯法，自去年4月下旬起在營區內的寢室內，多次利用手機登入賭博網站簽賭百家樂，去年5月初遭，意外遭同單位長官發現，軍方獲悉後移送馬祖憲兵隊，桃園地檢署偵結，依陸海空軍刑法的在營區賭博財物等罪嫌起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

許男於2018年11月14日起，在馬祖防衛指揮部莒光守備大隊步兵連擔任上兵，於去年6月1日退伍。許男於去年4月23日至同月30日止，陸續在福建省連江縣菜圃沃營區寢室內，使用手機登入可供不特定多數人登入並簽賭下注的賭博網站「卡利系統」，再以3萬元針對百家樂下注簽賭，許男若賭贏可依賠率獲得獎金，他若賭輸則押注的3萬元將歸網站經營者所有，藉此與網站對賭、計算輸贏。

同單位長官去年5月7日巡查寢室時，發現許男的手機未安裝監管軟體，因而循線查獲他上網賭博，許男坦承不諱，案經馬祖憲兵隊報告福建連江地檢署陳請金門高分檢轉陳最高檢察署核轉許男住居地的桃園地方檢察署偵辦。

檢方認為，許男係觸犯陸海空軍刑法第75條的在營區、艦艇或其他軍事處所、建築物賭博財物、刑法第266條的以電信設備、電子通訊、網際網路或其他相類的方法賭博財物等罪嫌起訴。