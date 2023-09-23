苗栗看守所接見室「大變身」 整修完成盼更安全、親民

法務部矯正署苗栗看守所接見室已十餘年未整修，為提升接見室各項安全設施及為民服務宗旨，最近已完成整修工程，增添65吋大型電視，還有全新不銹鋼連排椅座、親子休憩區也全新裝潢，希望讓民眾有如走進咖啡館，並有耳目一新感覺。

苗栗看守所指出，這次接見室改建工程，採購料自行修繕方式處理，為機關節省近50萬元公帑，除保留各項無障礙設備及身障專用盥洗室，在登記台、購物處增設全面透明5毫米雙層強化玻璃，室內更增設1台65吋大電視，可宣導各項接見規定、流程、政策、法令，也可播放新聞讓民眾安心等待，還有全新不銹鋼連排椅座，美觀堅固；親增設的親子休憩區有全新地板、天花板裝潢，希望民眾有耳目一新的感覺。

苗栗看守所表示，為了解民眾反應與接受度，所方還進行問卷調查，9成以上民眾認為接見室目前整體環境設施，比之前感覺更舒適、溫馨，接見室櫃檯及合作社販賣部受理窗口，改採透明強化玻璃設計，民眾也認為更親和；新增設親子休憩區，讓攜帶幼兒的家屬感受友善空間規畫，牆面增設大尺寸電視播放宣導影片，也更清楚了解接見及送入飲食限制等規定。