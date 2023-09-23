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苗栗看守所接見室「大變身」 整修完成盼更安全、親民

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

法務部矯正署苗栗看守所接見室已十餘年未整修，為提升接見室各項安全設施及為民服務宗旨，最近已完成整修工程，增添65吋大型電視，還有全新不銹鋼連排椅座、親子休憩區也全新裝潢，希望讓民眾有如走進咖啡館，並有耳目一新感覺。

苗栗看守所指出，這次接見室改建工程，採購料自行修繕方式處理，為機關節省近50萬元公帑，除保留各項無障礙設備及身障專用盥洗室，在登記台、購物處增設全面透明5毫米雙層強化玻璃，室內更增設1台65吋大電視，可宣導各項接見規定、流程、政策、法令，也可播放新聞讓民眾安心等待，還有全新不銹鋼連排椅座，美觀堅固；親增設的親子休憩區有全新地板、天花板裝潢，希望民眾有耳目一新的感覺。

苗栗看守所表示，為了解民眾反應與接受度，所方還進行問卷調查，9成以上民眾認為接見室目前整體環境設施，比之前感覺更舒適、溫馨，接見室櫃檯及合作社販賣部受理窗口，改採透明強化玻璃設計，民眾也認為更親和；新增設親子休憩區，讓攜帶幼兒的家屬感受友善空間規畫，牆面增設大尺寸電視播放宣導影片，也更清楚了解接見及送入飲食限制等規定。

苗栗看守所所長黃正勇指出，這次接見室大改建，源於矯正署今年推動所屬各機關受理外界對收容人送入飲食專案安全措施實施計畫，希望提高各機關接見室的安全維護，苗栗看守所接見室已十多年未整修，改建除提升接見室各項安全設施，更依為民服務宗旨規畫，希望達到便民、利民、禮民、親民目標。

法務部矯正署苗栗看守所接見室完成整修工程，盼提升接見室各項安全設施，並依為民服務宗旨規畫，希望達到便民、利民、禮民、親民目標。圖／苗栗看守所提供
法務部矯正署苗栗看守所接見室完成整修工程，盼提升接見室各項安全設施，並依為民服務宗旨規畫，希望達到便民、利民、禮民、親民目標。圖／苗栗看守所提供
法務部矯正署苗栗看守所接見室完成整修工程，盼提升接見室各項安全設施，並依為民服務宗旨規畫，希望達到便民、利民、禮民、親民目標。圖／苗栗看守所提供
法務部矯正署苗栗看守所接見室完成整修工程，盼提升接見室各項安全設施，並依為民服務宗旨規畫，希望達到便民、利民、禮民、親民目標。圖／苗栗看守所提供
法務部矯正署苗栗看守所接見室完成整修工程，盼提升接見室各項安全設施，並依為民服務宗旨規畫，希望達到便民、利民、禮民、親民目標。圖／苗栗看守所提供
法務部矯正署苗栗看守所接見室完成整修工程，盼提升接見室各項安全設施，並依為民服務宗旨規畫，希望達到便民、利民、禮民、親民目標。圖／苗栗看守所提供

苗栗縣

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