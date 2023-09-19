周玉蔻涉誹謗不認罪 前中國小姐張淑娟不和解求償2000萬元

媒體人周玉蔻、蔡玉真2022年選舉期間烏龍爆料前中華民國小姐張淑娟和台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴不軌，依加重誹謗、個資法起訴；台北地方法院今天開庭，周不認罪、蔡認罪，張淑娟不和解態度沒變，遞狀向她們求償2000萬元。

張淑娟今天以告訴人地位出庭，法官詢問她有無可能和解，張表示，她至今還停留在去年9月遭受恐怖攻擊的狀態中，沒辦法坐下來調解，知道真相的人在說謊，「殺人的人說沒有罪，要如何調解？」

張淑娟說，蔡玉真說她在華航到處跟人家睡覺，殺傷力害得她人際關係斷裂，這種傷害在全球華人世界舖天蓋地發生；她說，小學生偷鉛筆被罵都會覺得傷心，「何況她們說我在『滾床單』」；張說，希望周玉蔻、蔡玉真說清楚怎麼做假新聞、劇本又是怎麼來的，還認為周、蔡的惡性重大，盼法官判她們重刑。

周玉蔻說，她要對也坐在法庭裡的張淑娟誠摯道歉，因事情發生的時間與她事後了解的有所出入，希望和張淑娟有和解機會，「但是我沒有故意，我否認犯罪」。

周玉蔻還說，她的消息來源是2021年4月18日一場餐敘中聽晶華酒店戴小姐說的，她並非故意要誹謗張淑娟，也尊重張淑娟的看法，周強調，她沒有編劇本，更沒有做假新聞，對於事件的說法是對公益性議題而為評論。

蔡玉真也說要向張淑娟表達最深的歉意。蔡說，她上政論節目2次領取1萬2000元的通告費，對張淑娟沒有犯意，在偵查中即試圖和張淑娟和解，但沒有達成，希望在法院還有機會獲得原諒。

蔡玉真說，自去年「黃義交事件」開始，自己就病痛不斷，她今天帶了所有看病的資料出庭，想要表達的是事發至今她都感到自責。

關於張淑娟無和解意願，蔡玉真的律師沈靖家告訴法官，蔡玉真沒有要被輕判或被判緩刑的想法，想與張淑娟和解，是「不想把對人的虧欠帶進墳墓裡」、「哪怕是和告訴人談一下下都好」。

由於周玉蔻、蔡玉真、張淑娟各有態度，法官決定蔡玉真審理部分候核辦，周玉蔻部分訂10月17日下午再開庭，屆時張淑娟是否想同庭，由張自行決定。

檢察官今年7月5日起訴周玉蔻、蔡玉真之後，張淑娟即表示，像周玉蔻這樣的無良媒體人應該要「封麥」、逐出媒體圈，政府不該拿國家資源養這種側翼，還說「絕對不和解」，張淑娟今天出庭態度一致。

2022年9月26日，張淑娟不滿周、蔡在民視「辣新聞」節目及臉書發文，指她是台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴的「緋聞案女主角」，在立委王鴻薇陪同下對2人提告，周忽然現身想道歉，一度引爆周玉蔻、王鴻薇互嗆。

檢方調查時，周、蔡稱2021年4月18日她們在某餐廳吃飯，聽到曾擔任晶華酒店VIP訂房主管的戴姓女子提過此事，不過，戴女作證卻稱，不曾替張淑娟訂房，不但未曾提過此事，且晶華酒店也未保存訂房資料等。

檢察官認定，周、蔡未向張淑娟求證或作適度、合理的查證，擅自發表不實言論，且任意散布張淑娟姓名、婚姻、照片等個人資料，違法事證明確。

檢方認為，周、蔡以「擠牙膏」方式特定張淑娟身分、炒熱議題並博取社會關注，周甚至在臉書預告公布緋聞案女主角，藉此提升節目收視率，蔡則因此獲得通告，2人有為自己求取不法利益的意圖。