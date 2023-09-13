高雄男月花3萬追愛 認兩人交往換來對方1句「我愛的是錢」

高雄林姓男子追求女性友人，不僅贈送三餐、飲料、禮物，還每月給3萬養女方，雖然以「寶貝」稱呼女方，但總得不到對方相對應回應，最後不僅得到對方一句「我愛的是錢」，還被聲請保護令獲准，法官審酌後，要求林男不得接近女方。

林姓男子和這名女友人認識2、3年，林男為了追求女方，不僅贈送三餐、飲料、禮物，還允諾每月給3萬養女方，但女方疑惑「要從什麼時候開始，一個月要給3萬誒，你要確定你有養的起？」林男見女方詢問，還強調「我很認真要養寶貝。」

女方嚴肅告訴林男「你知道養一個人的定義嗎。我要什麼馬上都給的出來，有沒有那個能力，沒有就不需要逞強」，林仍堅持要養女方，女方只能回應「你愛我喔」、「那怎麼不給我多一點錢」、「我愛的是錢」。

只是林男不斷跑到女方住處拍照，希望女方出面跟他約會，女方不堪其擾，只能報警求助，今年5月間，警方以書面告誡要林男別在接近女方或有其他追求等行為。

林男收到書面告誡後，仍繼續傳訊騷擾對方，甚至跑到女方阿姨工作室，大聲朗誦要送給女方的信件。女方無奈，傳訊息下最後通牒「我講最後一次，我沒有要互相傷害，所以你就正常的過你的生活，我也是」。

林男擔心女方不再理他，自己寫了「和好契約書」，希望兩人和好，但沒有獲得女方回應。女方擔心林男繼續騷擾，只能向法院聲請保護令。

高雄地院審理時，林男自稱兩人已經交往２、３年，對方也長期向他索取每月３萬元包養費，今年４月還要黃金項鍊、電捲棒等禮物，他跟女方的關係是男女朋友，不屬於跟騷法適用範圍。

但法官根據兩人對話紀錄，發現林男只是單方面稱呼「寶貝」，對方並沒有以「寶貝」回稱，縱使兩人有合照，也是林男趁機自拍，根本沒有親密互動。

另外，林男曾傳訊給女方「覺得我每個月給寶貝一個月三萬，結果寶貝把我的錢全部賠光，自己都沒花」、「賠錢都賠我的，賺錢也沒有分我」，女方答覆「一個月三萬你沒要給了嗎？」「為什麼我不能花」、「你不信就沒關係啊」、「至少你還是要給我薪水吧？」

法官認為，若林男是女方男友，對方應該不至於詢問林男是否要包養或表示「我愛的是錢」，認為有核發保護令必要，要求林男不得在接近女方，要求對方跟他約會。林男不服提起抗告，法院依據林男的騷擾態樣，認為仍應核發保護令給女方，駁回他的抗告。