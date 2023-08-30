快訊

懶人包／9月13日蘋果發表會！iPhone 15等4新品預測詳細看 還有1神祕改款？

《木曜4》幕後團隊集體離職 前員工揭導火線「6月美國行不知發生何事」

民眾黨幕僚入郭台銘團隊背後 「不滿黃珊珊」風暴正上演

「全館現場選妃」高雄按摩會館豔名遠播被抄 尋芳客拒捕虧更大

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄新興區「星都美妍館」標榜館內有上百佳麗，按摩收費平價，每天吸引大批老司機上門，但其中卻暗藏春色，警方去年獲報前往查緝，館內尋芳客卻與警方發生衝突，高雄地檢署偵結後，今依妨害風化罪起訴廖姓負責人和黃姓店長，和員警推警的莊姓尋芳客，原本可能僅觸犯社維法，卻因拒捕吃上妨害公務罪。

藏身在七賢一路某大樓的「星都美妍館」，主打「全館採現場選妃」、「上百佳麗任你挑選」、「百分百本人照片」，因性價比高，價格實惠，在老司機界頗有口碑。

員警去年11月2日晚間前往搜索時，當場在3間包廂裡查獲2名越南籍、1名台籍女服務生正在跟男客性交易，廖姓負責人和黃姓店長當場被逮送辦。

當時員警盤查店裡尋芳客身分時，58歲莊姓男子看到女服務生躲避警察追查，莊男也跟著玩起躲貓貓，員警見服務生企圖逃逸，當場喝斥他們別再亂動。

未料莊男不顧員警在場，趁女服務生登記資料時，推擠女服務生的背部撞員警企圖逃離，造成2名員警手部受傷，莊男也被警方合力制伏逮捕。

雄檢偵查時，莊男辦稱他只是跟著大家一起跑，不知道警察上門臨檢，但說法不被檢方採信，原本尋芳可能僅需依社會秩序維護裁罰，推擠動作卻讓自己被法辦，檢方今偵結，依妨害公務罪起訴莊男，至於廖姓負責人和黃姓店長則被依妨害風化罪起訴。

高雄新興區的知名美妍館，去年被警方查抄時，莊姓尋芳客卻推擠員警，今被檢方起訴。翻攝自網路
高雄新興區的知名美妍館，去年被警方查抄時，莊姓尋芳客卻推擠員警，今被檢方起訴。翻攝自網路

警察 妨害公務 性交易

延伸閱讀

釀高雄城中城大火背46條命 縱火婦黃格格二審逃死

高雄男連闖紅燈遇警緊張 假意抽菸卻令他露餡

高雄毒蟲躲數日家也歸不得 從「他」眼前飄過終結逃亡

防備蘇拉颱風高雄桃源區明停班課 53病患預防性撤離

相關新聞

女大生板橋等公車遭冷氣砸頭身亡 獲犯罪被害補償180萬

今年7月20日21歲黃姓女大學生在新北市板橋區捷運新埔站前等公車時遭高處墜落冷氣機砸中身亡，法務部與犯罪被害人保護協會協...

背46命！城中城縱火婦二審改判「殺人罪」 1理由逃死刑

高雄鹽埕區城中城大樓火警造成46死43傷，涉嫌縱火的婦人黃格格一審被依放火燒毀住宅罪判處無期徒刑，褫奪公權終身，高雄高分...

新竹行人走斑馬線被撞右腿喪能、左眼近瞎 無照機車女下場出爐

又是行人地獄！呂姓女子去年6月無照騎車行經新竹縣湖口鄉一處路口，竟貿然以時速55公里速度超速左轉駛過行人穿越道，欲進入一...

「全館現場選妃」高雄按摩會館豔名遠播被抄 尋芳客拒捕虧更大

高雄新興區「星都美妍館」標榜館內有上百佳麗，按摩收費平價，每天吸引大批老司機上門，但其中卻暗藏春色，警方去年獲報前往查緝...

騎機車進騎樓收6罰單男氣炸 私人監視器當檢舉證據為何沒違法？

日前北市一名孕婦步行穿越斑馬線時，險遭未禮讓的轎車撞上，但警方卻以該畫面是依北市監視系統自治條例設置的監視器，不能作為違規取締之用因此無法開單，引發社會嘩然；然而，基隆有民眾在騎樓內騎車遭人檢舉開單，檢舉方式竟也是監視器畫面，民眾不服向法院提告要求撤銷罰單，但法官卻認定監視器檢舉有效，為何民眾自行裝設的監視器可以當作檢舉工具，法官點出一項關鍵因素…...

前桃園議員陳賴素美詐領助理費785萬 一審判2年

民進黨前立委陳賴素美涉嫌在擔任桃園議員期間詐領助理費新台幣785萬餘元。桃園地方法院考量她把錢大多用在選民服務，且全數繳...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦