「全館現場選妃」高雄按摩會館豔名遠播被抄 尋芳客拒捕虧更大

高雄新興區「星都美妍館」標榜館內有上百佳麗，按摩收費平價，每天吸引大批老司機上門，但其中卻暗藏春色，警方去年獲報前往查緝，館內尋芳客卻與警方發生衝突，高雄地檢署偵結後，今依妨害風化罪起訴廖姓負責人和黃姓店長，和員警推警的莊姓尋芳客，原本可能僅觸犯社維法，卻因拒捕吃上妨害公務罪。

藏身在七賢一路某大樓的「星都美妍館」，主打「全館採現場選妃」、「上百佳麗任你挑選」、「百分百本人照片」，因性價比高，價格實惠，在老司機界頗有口碑。

員警去年11月2日晚間前往搜索時，當場在3間包廂裡查獲2名越南籍、1名台籍女服務生正在跟男客性交易，廖姓負責人和黃姓店長當場被逮送辦。

當時員警盤查店裡尋芳客身分時，58歲莊姓男子看到女服務生躲避警察追查，莊男也跟著玩起躲貓貓，員警見服務生企圖逃逸，當場喝斥他們別再亂動。

未料莊男不顧員警在場，趁女服務生登記資料時，推擠女服務生的背部撞員警企圖逃離，造成2名員警手部受傷，莊男也被警方合力制伏逮捕。

雄檢偵查時，莊男辦稱他只是跟著大家一起跑，不知道警察上門臨檢，但說法不被檢方採信，原本尋芳可能僅需依社會秩序維護裁罰，推擠動作卻讓自己被法辦，檢方今偵結，依妨害公務罪起訴莊男，至於廖姓負責人和黃姓店長則被依妨害風化罪起訴。