台中男頂替肇逃價碼曝光 一審「縮了」供實情獲免關

台中市黃姓男子在前年間替人頂替一起肇事逃逸案件，黃在法院審理時供出實情，法官判他3月徒刑，可易科。圖／本報資料照

台中市張姓男子前年無照開車行經大雅區時，把一名機車騎士撞成腦震盪後逃逸，張事後找來黃姓男子頂替，張允諾黃5萬元欠款一筆勾消，另在支付一筆5萬元價金，黃被10萬元利誘允諾，前往警局頂替，不過法院審理時，黃擔心被關，供出實情，黃被依頂替罪判刑3月，可易科罰金9萬元。

判決指出，張姓男子的駕照已被註銷，前年4月19日晚間開車行經大雅區民生路三段、雅楓街時，闖紅燈撞上蔡姓機車騎士，蔡被撞到腦震盪，全身還有多處骨折、擦挫傷，張男肇事後隨即逃逸。

張男欲規避自己的刑責，找來有債務關係的黃姓男子（45歲），以免除黃男5萬元債務、另外支付5萬元補償費為條件，邀約黃男出面頂替，因黃有經濟狀況，允諾前往大雅警分局馬岡派出所頂替張男涉及肇事逃逸、傷害等案件。

黃男遭檢方依肇事逃逸等罪起訴後，移審台中地院，不過案件審理時，黃男因擔心此案判刑後需入監服刑，因此向法官坦認實情，供出此案是張男犯下。

有關黃男涉肇事逃逸罪部分，法官判處無罪，不過涉及頂替罪部分，一審判刑3月，得易科9萬元，仍可上訴。