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蝦皮賣CHANEL、LV、GUCCI飾品 女賣仿冒品遭判拘役40天

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

隨著網路使用度持續提升，消費者越來越習慣在網路上購物，但要小心別買到假貨！謝姓女子去年初開始在蝦皮拍賣網站創立帳號，並設立賣場，主要賣各式女性手鍊、飾品，警方網路巡邏時，發現謝在蝦皮所販售的CHANEL耳環價格遠低於市價，購買鑑定後確定是仿冒品，之後又在謝住處搜到大批精品名牌仿冒飾品；新竹地院審理終結，將謝依違反商標法判拘役40日，易科罰金4萬元。

判決書指出，謝女明知所賣的名牌飾品商標圖樣，現仍於商標專用期間，且使用這些商標圖樣的商品，在國內市場行銷甚廣，為業界及一般消費大眾所共知，未經商標專用權人同意或授權，不得意圖販賣陳列，但去年初仍在蝦皮拍賣網站建立賣場，販賣各類型精品名牌仿冒飾品。

警方網路巡邏時，發現謝女賣的東西有異，價格遠低於市價，去年7月25日向謝女購入仿冒「chanel」商標圖樣耳環1件，經確認為仿冒商標商品後，同年10月25日持搜索票到謝位於新竹市的住所，查扣仿冒「chanel」商標飾品132個、仿冒「LV」商標飾品6個、仿冒「GUCCI」商標飾品2個、仿冒「CELINE」商標飾品4個。

法官認，商標有辨識商品來源的功用，須經權利人投入大量資金於商品行銷及品質改良並經歷相當時間，才能使商標具有代表一定品質的效果，謝女為圖不法利益，販賣仿冒商標圖樣商品，對於商標專用權人潛在市場利益造成侵害，亦使民眾對商品價值判斷形成混淆，有礙交易秩序，接影響台灣致力保護智慧財產權的國際聲譽，考量謝坦承犯行，犯後態度尚可，審酌依違反商標法判拘役40日，易科罰金4萬元。

警方網路巡邏發現謝女在蝦皮所販售的CHANEL耳環價格遠低於市價，購買鑑定後確定是仿冒品，之後又在謝住處搜到大批精品名牌仿冒飾品；新竹地院審理終結，將謝依違反商標法判拘役40日，易科罰金4萬元。示意圖／路透
警方網路巡邏發現謝女在蝦皮所販售的CHANEL耳環價格遠低於市價，購買鑑定後確定是仿冒品，之後又在謝住處搜到大批精品名牌仿冒飾品；新竹地院審理終結，將謝依違反商標法判拘役40日，易科罰金4萬元。示意圖／路透

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