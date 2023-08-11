快訊

影／到豐原慈濟宮參拜被舉牌 侯友宜女兒「職業身分」意外曝光

遭女直播主告襲胸 他竟以「1理由」抗辯…法官聽了都火大

順利逃出！夏威夷州茂宜島居民曝光「下火雨」畫面：如世界末日

染疫趴趴走！高雄男挨罰百萬元禁出國 為工作一口氣繳清

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

COVID-19新冠疫情自爆發以來，台灣逾9百萬人有過確診紀錄，當年疫情嚴峻，政府嚴格防疫，但高雄莊姓男子前年1月初搭機返台後，居家檢疫期間竟不顧禁令，連四天擅自外出，高市衛生局重罰百萬並限制他出境，莊為了出國工作，今天終於繳清罰鍰及強制疫檢索入住費，合計103萬3000元。

據了解，24歲莊男自2021年1月返台後，應7天居家檢疫待在住處不得外出，但他刻意將手機留在家中，企圖規避電子圍籬，經民眾檢舉後，他被高雄市政府衛生局重罰 100 萬元，並移送行政執行署高雄分署執行。

高雄分署指出，受理莊男滯欠百萬防疫的案件後，立即啟動防疫案件調查機制，發現莊男在移送執行前一個多月早已

出境，而其名下無財產可供執行，且高雄分署發函通知莊男到場說明，莊男皆逾期未到。

高雄分署於同年5月27日限制莊男出境、出海，並在「全國強力執行滯欠防疫案件罰鍰專案執行」期間，派員至莊男住處確認莊男有無藏匿在家，雖都未發現莊的行蹤，仍持續追查莊男財產及下落。

莊男出境近1年9個月，他終於在去年底入境回國，並依高雄分署通知到場說明財務狀況，莊指出，名下已無財產，但因工作地在國外某農場，原本他要出境工作，卻因被限制出境，等同於將失去工作。

為能順利出國工作賺錢，莊男前天至高雄分署繳清防疫罰鍰100萬元，以及強制安置檢疫所入住費用3萬3000元，高雄分署立即解除對莊男之限制出境、出海，讓這起百萬防疫滯欠案件能順利結案。

高雄分署人員至莊男家中詢問他的行蹤，並通知他到場說明財務情況。圖／行政執行署高雄分署提供
高雄分署人員至莊男家中詢問他的行蹤，並通知他到場說明財務情況。圖／行政執行署高雄分署提供
監視器中莊男站在白衣男左側，前天終於向高雄分署繳清欠款。圖／行政執行署高雄分署提供
監視器中莊男站在白衣男左側，前天終於向高雄分署繳清欠款。圖／行政執行署高雄分署提供

衛生局 財產 COVID-19 居家檢疫 疫情 確診

延伸閱讀

高雄登革熱今+5雨下不停 小港、左營社區群聚

世客博成縣市長角力場 陳其邁派刺客團給張善政「好看」

高雄水產開拓海外 比臉大烏魚子、熱銷花枝丸外銷加拿大

高雄大帝國舞廳成毒咖集散地 10名幹部自白認罪檢今起訴

相關新聞

涉洗錢上百億逃亡多年…郭哲敏自泰國遣返 法院今裁羈押禁見

涉及巨額地下匯兌洗錢被新北地檢署通緝逃亡，又因開會館招待多名檢警引爆「八八會館之亂」的主嫌「小明」郭哲敏，昨天下午在警調...

賣一級毒品只能判無期、死刑太嚴？ 憲法法庭今判違憲：2年內應修法

男子黃俊言2017年販賣一級毒品海洛因，收取800元台幣，嘉義地方法院依毒品危害防制條例判他16年徒刑，黃上訴，台南高分...

獲自由才半年…又貪上百萬助理費！ 前副議長陳文治遭收押禁見

新北市民進黨前副議長陳文治因涉嫌向拆除大隊關說，被依圖利罪起訴，又傳他因在擔任二十餘年舊台北縣、新北市議員期間利用人頭詐...

染疫趴趴走！高雄男挨罰百萬元禁出國 為工作一口氣繳清

COVID-19新冠疫情自爆發以來，台灣逾9百萬人有過確診紀錄，當年疫情嚴峻，政府嚴格防疫，但高雄莊姓男子前年1月初搭機...

屏首件國民法官案越南移工枉死 家屬盼由職業法官審理

屏東縣首宗適用國民法官審理刑事案件，今年1月越南籍範姓移工遭台灣人亂棒打死命案，屏東地院今開準備程序庭，全案的案情複雜有...

不滿買地定金拖兩年才返還 彰化前民代揪眾闖民宅開砸被起訴

彰化縣一名蔡姓前民代2019年預付300萬元買地，買賣不成，他不滿陳姓地主返還定金長達兩年多，遂指示助理先後帶10多名男...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦