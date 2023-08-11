染疫趴趴走！高雄男挨罰百萬元禁出國 為工作一口氣繳清

COVID-19新冠疫情自爆發以來，台灣逾9百萬人有過確診紀錄，當年疫情嚴峻，政府嚴格防疫，但高雄莊姓男子前年1月初搭機返台後，居家檢疫期間竟不顧禁令，連四天擅自外出，高市衛生局重罰百萬並限制他出境，莊為了出國工作，今天終於繳清罰鍰及強制疫檢索入住費，合計103萬3000元。

據了解，24歲莊男自2021年1月返台後，應7天居家檢疫待在住處不得外出，但他刻意將手機留在家中，企圖規避電子圍籬，經民眾檢舉後，他被高雄市政府衛生局重罰 100 萬元，並移送行政執行署高雄分署執行。

高雄分署指出，受理莊男滯欠百萬防疫的案件後，立即啟動防疫案件調查機制，發現莊男在移送執行前一個多月早已

出境，而其名下無財產可供執行，且高雄分署發函通知莊男到場說明，莊男皆逾期未到。

高雄分署於同年5月27日限制莊男出境、出海，並在「全國強力執行滯欠防疫案件罰鍰專案執行」期間，派員至莊男住處確認莊男有無藏匿在家，雖都未發現莊的行蹤，仍持續追查莊男財產及下落。

莊男出境近1年9個月，他終於在去年底入境回國，並依高雄分署通知到場說明財務狀況，莊指出，名下已無財產，但因工作地在國外某農場，原本他要出境工作，卻因被限制出境，等同於將失去工作。

為能順利出國工作賺錢，莊男前天至高雄分署繳清防疫罰鍰100萬元，以及強制安置檢疫所入住費用3萬3000元，高雄分署立即解除對莊男之限制出境、出海，讓這起百萬防疫滯欠案件能順利結案。