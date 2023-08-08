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澎防部上士借錢養女友 還不起竟交「極機密」資料償債

澎防部上士借錢養女友 還不起竟交「極機密」資料償債

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

陸軍澎湖防衛指揮部蔡姓上士缺錢，從網路廣告借錢孔急，因無法償還負債，將部隊列為「極機密」的軍事作戰計畫資料拿來抵債，至少獲得104萬元報酬，高雄高分院近日宣判，依違背職務收受賄賂罪，判刑5年，褫奪公權3年，不法所得104萬元沒收，至於交付資料對象背景，則待國安單位調查。

檢方查出，蔡姓上士為支付女友龐大開銷，在網路看到軍人低利貸款等訊息，於是與放貸業者聯繫，接連借用多筆小額貸款，但錢莊高利息疑壓得蔡男喘不過氣，最後付不出貸款利息與本金。

網路放貸業者掌握蔡男在澎防部任職，於是慫恿蔡男交付部內相關機密訊息以換取酬金，從2020年起至去年間，蔡男多次違規攜帶電子設備進入營區，多次翻拍或攜出與他業務無關的國軍文書檔案及資料。

其中在蔡男取得的資料中，部分被鑑密為機密等級，蔡男再將這類與作戰計畫有關的資料，存在個人電腦中，透過電腦傳輸等方式，將機敏資料身分不詳的男子，對方再將款項匯入蔡男指定的人頭帳戶。

去年澎防部接獲舉發後，呈報國防部軍事安全總隊清查，再交由調查局國安站立案蒐證，去年4月發動搜索，查扣蔡男的手機、電腦等相關電訊物品，但檢方偵辦後，當時認為蔡男態度配合，坦承交付資料給不詳男子，訊後無聲押必要，僅命其6萬元交保。

其中蔡交付的資料，經國防部鑑密後部分屬「機密」等級，交付資料2年間，蔡男共獲得104萬餘元報酬，檢方偵結，依、國家機密保護法及國家安全法、貪汙等罪將蔡男起訴。

高雄高分院審理後，考量蔡坦承犯行，近日審結，依違背職務收受賄賂罪，判刑5年，褫奪公權3年，不法所得104萬餘元沒收。

台北地檢署上月偵辦共諜組織，約談中華民國扯鈴聯盟前常務理事魯紀賢，藝人「瑤瑤」郭書瑤的親弟弟郭伯廷也涉入其中。

該案疑也是透過借貸等方式，吸收財務狀況不佳的軍士官進入共諜網路，刺探軍中機密文件及資料，顯示軍中借貸恐已成為共諜滲透國軍的新手法。

陸軍澎湖防衛司令部蔡姓上士，被控交付國軍機密資料給身分不詳男子，藉此收錢償債，被法院判刑５年。圖為澎防部戰車營演訓畫面。本報資料照片
陸軍澎湖防衛司令部蔡姓上士，被控交付國軍機密資料給身分不詳男子，藉此收錢償債，被法院判刑５年。圖為澎防部戰車營演訓畫面。本報資料照片

共諜 國防部 利息

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