新北殺夫案首批國民法官審理第2天 6位國民法官發問踴躍

新北地方法院依國民法官法今天繼續開庭審理63歲季姓婦人殺夫一案，審理第二天進入交互詰問證人階段，國民法官在庭上會與其他國民法官交頭討論，也會與職業法官討論，並在訊問發言踴躍，兩名證人出庭作證時共有6位國民法官出言訊問，其中包含一位備位國民法官。

今天程序主要交互詰問檢辯雙方聲請傳喚的四名證人，上午由檢方主詰問聲請傳喚的鑑識專家陳姓警官與季婦小叔，即被害人最年幼的弟弟，檢方指出，傳喚兩人主要是希望還原季婦行凶犯後態度，與兩人相處情況，還有死者死亡對其手足的影響，「因為小叔曾與兩人工作一段時間」。

陳姓警官作證時，4號國民法官問他死者前面沒有鹼性反應，後面有，「有可能是脫衣服？」但問題讓陳姓警官疑惑反問「脫衣服？」審判長則出言代替4號國民法官表示，「想問潑的痕跡集中背部，是被害人仰躺掀衣造成的嗎？」陳姓警官回應「應該是在行凶過程被害人仰躺，液體沉積背部造成的」。

5號國民法官接著問，死者身上的腐蝕性傷口，能否以屍體上的痕跡推測要花多久時間才會造成？陳姓警官回答無法，接著3號國民法官詢問腐蝕性傷口是否能以皮革化的程度推論造成這樣的傷口要多久，陳姓警官再答「無法判定」，接著3號國民法官又問相關血液檢測、採集等問題，但因表達語意不清，陳姓警官回覆聽不懂問題，最後回覆以死者陳屍情況研判死者遇害地點即陳屍處，血液因混到鹼片水，無法判斷血液凝固情形。

季婦小叔出庭作證的部分，6號國民法官率先發問，詢問小叔以前和死者共事時「死者有沒有喝酒狀況差很多？喝酒後會有肢體動作？」小叔回答道死者確實有無喝酒差很多，喝酒後會翻舊帳，「沒喝是很好的人」。

接著1號國民法官問他死者跟手足很少來往？小叔回覆他跟死者是因一起開店關係密切，但其他手足逢年過節也會與死者往來，但近幾年他因妻子生病很少回老家。

最後3號備位國民法官問到有其他證人筆錄提及季婦有瞞著死者貸款、有簽六合彩，小叔說，那是很久以前了，「貸款的事我不清楚」，接著3號備位國民法官又問，小叔提到死者與季婦曾鬧離婚是多久之前的事，小叔回說「十年以上了」。

兩名證人交互詰問結束後，法院暫時休庭，今天下午2時將續審，進行交互詰問辯護人聲請傳喚的兩名證人。

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