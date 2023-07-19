「台灣巴菲特」入監續操盤 吸金4千萬當獄中零用錢…檢起訴7人

自稱「台灣巴菲特」的周瑞慶因非法吸金41億被判刑14年，他趁關押高雄二監期間認識廖姓獄友，指示廖男出獄後成立公司招攬群眾投資虛擬貨幣，1年多吸金4000多萬，這筆錢被拿來清償周瑞慶欠款、會客菜及獄中零用金，高雄地檢署偵結，今依違反銀行法起訴周瑞慶、廖男在內等7人。

周瑞慶化名「陳子龍」，2014年先後籌組億圓富、千鼎投資控股公司，利用多層次傳銷手法，廣辦說明會、餐會，對外自稱「台版巴菲特」透過招攬投資，檢調2016年查辦時，粗估非法吸金41億元，周去年被依違反銀行法判刑14年，經最高法院審理後判決定讞。

2019年周瑞慶落網後，收押高雄二監，他在獄中認識廖姓獄友，經過周的指導後，請廖男出獄後協助周成立清償說明會，2021年間，出獄的廖男在周瑞慶指示下，成立「威芯公司」，廖則擔任公司業務，宣稱投資虛擬貨幣可以獲利，多次舉辦說明會吸金。

由於周瑞慶人在監獄，為了方便操控「威芯公司」營運，規畫吸金模式，於是買通高雄二監吳姓管理員（經橋頭地檢署起訴），由吳擔任傳令兵，將信件、錄音筆等內容夾帶外出，交給旗下的駱姓女幹部，讓周可以在獄中繼續操盤。

檢調查出，周等人利用虛擬貨幣投資，號稱可穩定獲利，為了取信投資人，還將自己發行的ATC貨幣上架新加坡的ProEX虛擬貨幣交易所，利用威芯公司下單掛賣，以「左手套右手」方式控制ATC幣價格。

至於吸納的資金，則用來支付周瑞慶在獄中的開銷以及清償億圓富的投資賠償金，去年7、8月間，有投資人發現ATC貨幣無法成交求助廖男，周等人又創造新的投資方案繼續「割韭菜」，直到調查局南機站展開搜索，全案才曝光。

檢調粗估，周瑞慶透過廖男成立的「威芯公司」，1年多以來至少吸金4000多萬元，周在檢調偵訊時，坦承指示廖男成立「威芯公司」吸金，廖男及其他幹部則否認參與投資吸金，還稱ATC幣有在ProEX虛擬貨幣交易所上架，並不算吸金。

但檢方發現，廖男及駱姓幹部每周都會定期辦理會客，向周瑞慶報告公司狀況，也會寫信給周瑞慶，分享說明會成果，公司營運方針都由周瑞慶策畫，另根據其他公司員工說法及獄中書信內容，證實周瑞慶才是實際「威芯公司」負責人。