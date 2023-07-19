殺了40年枕邊人...老婦冷靜描述行凶過程 卻哽咽向小叔道歉

63歲季姓婦人去年11月30日趁丈夫熟睡之際將他殺死，犯後她向警方自首，供稱受不了長期家暴才會殺夫，新北地方法院依國民法官法今天繼續開庭審理，庭後被告季婦趁機向前來作證的小叔道歉，哽咽說道「請原諒我，我一生自由都沒了」，小叔則安慰要她好好保重。

今天程序主要交互詰問檢辯雙方聲請傳喚的四名證人，上午由檢方主詰問聲請傳喚的鑑識專家陳姓警官與季婦小叔，即被害人最年幼的弟弟，檢方指出，傳喚兩人主要是希望還原季婦行凶犯後態度，與兩人相處情況，還有死者死亡對其手足的影響，「因為小叔曾與兩人工作一段時間」。

檢方以陳姓警官證詞推測出結論，指出判斷死亡時間非陳的專業，但他指出季婦行凶後以鹼片水潑灑死者，第一時間還騙陳姓警官潑灑的是藥酒，都能證明季婦犯後態度不佳，另外季婦清理案發現場的動作是為了滅證還是有其他原因，請合議庭自行判斷。

季婦辯護人葛彥麟反駁，以陳姓警官無法推測季婦潑灑鹼片水是在被害人死亡前還是後，認為這點並無意義，「若是死前，就只是行凶手段之一而已」，另外季婦並不承認陳姓警官所言「第一時間季婦向他稱是潑灑藥酒」這部分，並指出也沒有相關證據能佐證，另外滅證行為，葛請合議庭考量她是個愛乾淨的人，可能只是因沾到血跡，下意識動作去清洗而已。

季婦小叔部分，檢方以其證詞推測出季婦小叔的立場十分中立，「死者與季婦的好都有說」，近幾年也有跟死者聯絡，死者還會跟他打電話、傳釣魚照片，足以證明死者與手足感情良好，也因此死者對手足影響很大，請合議庭納入考量。

葛彥麟反駁指，他同意小叔立場中立，但是小叔證詞證實他不清楚家暴，雖然死者死亡對他造成巨大衝擊，但也請合議庭考量這點。

季婦昨天在訊問時說，她愛了丈夫40年，要殺丈夫時很猶豫，「但想到這40年很不自由，人生很無奈」，一直這樣過生活會很難受，又在案發前幾個月被他家暴動粗，才會決定吃鎮靜劑後到廚房拿凶器下手，「想說今天一定要做個了結」，行凶前還有推他確認是否已睡著。

今天庭審結束後，季婦趁機向小叔道歉，哽咽說道「請原諒我，我一生自由都沒了，也不知做這個決定是不是正確的」，小叔則回答「當然是錯的｣，但他也不捨地要季婦好好保重。

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