南檢前檢察官涉違法監聽案 二審逆轉改判林仲斌無罪

現任高檢署檢察官林仲斌2013年任台南地檢署黑金專組檢察官，指揮偵辦案件時遭前同事、台南地檢署前檢察官吳岳輝自訴違法監聽案，一審原判有罪；台南高分院今天改判林仲斌無罪。吳岳輝表示，他無法接受判決，一定會上訴三審。

此案今年2月間台南地院判處林仲斌有期徒刑8月，緩刑2年。今天上午9點28分，台南高分院宣判撤銷原判決，諭知林涉妨害秘密部分不受理；涉違法監聽部分改判無罪。

當年，林仲斌指揮檢警人員偵辦台南這件員警與酒店業者、退休刑警是否涉勾結、貪瀆案，因為被控違法蒐錄監聽到南檢自家人，南檢內訌爆開後，使得這件貪瀆案破局，後續偵查不了了之。

一審判決指出，林仲斌於2011年擔任南檢黑金組檢察官，當年9月立案調查時任台南市警局邱姓派出所長疑涉貪瀆案，林交給陳姓檢察事務官（二審判刑7月、緩刑2年確定）與支援辦案的郭姓警員（一審判刑6月、緩刑2年確定）調查。

郭2013年1月8日晚間監聽時，得知酒店王姓幹部經王姓退休刑警委託，當晚要派5名酒店小姐到台南北區北海KTV出場，郭請民間友人戴手錶型密錄器，扮成賣檳榔的小販，進入北海KTV包廂蒐錄，郭請示陳獲准後，再致電請示林仲斌是否可行？林表示同意。

郭友人於當晚近12點，走進北海KTV310包廂，詢問現場人士是否需要買檳榔，錄得包廂內吳岳輝與酒店小姐等人對話，錄音僅短短約20秒，郭友人離開包廂後將攝錄檔案傳給郭，郭隔天把檔案帶回南檢，陳檢事官和郭員看過蒐錄檔案後，由陳向林仲斌報告並交付檔案。同年3月15日檢察總長收到匿名書信，檢舉吳等檢察官。

最高檢通知吳此事並訊問，吳岳輝才驚覺在北海KTV包廂內遭竊錄、向台南地院自訴林仲斌等人涉違法監聽。