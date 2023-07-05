影／張淑娟：我被媒體另類性霸凌 跟陌生人滾床單

去年選舉時，資深媒體人周玉蔻、蔡玉真9月爆料前中國小姐張淑娟和前立委蔣孝嚴在酒店「滾床單」，檢方認定此爆料無關公益，也未經合理查證，將兩人依違反刑法加重誹謗等罪名起訴。張淑娟今在國民黨立委王鴻薇及律師陪同下舉行記者會，張淑娟指出過去10個月根本是另類#MeToo性霸凌，遭民視、寶島新聞網、以及多位名嘴抹黑，讓她像活在地獄般痛苦。

張淑娟表示，感謝台北地檢署毋枉毋縱，從提告後經過10個月水落石出，還個人清白與公道，起訴周玉蔻跟蔡玉真這2個無良媒體人，為了支持特定候選人政治目的，不惜造假污衊，加上網軍側翼的造謠，甚至用移花接木的造假照片毀人名節，媒體人及新聞媒體不應為了金錢、收視率不擇手段做假新聞，政府也不應該拿國家資源養側翼，做假新聞愚弄欺騙社會大眾。張說，會繼續在接下來的刑事庭捍衛其權益，決不和解。