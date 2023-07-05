爆料張淑娟涉緋聞案被訴 蔡玉真今道歉「抱歉我無心傷害了您」
媒體人周玉蔻與蔡玉真去年在9合1選舉期間，在臉書及電視台節目中用擠牙膏方式指控，前中國小姐張淑娟是晶華酒店緋聞案女主角，張淑娟不滿無端受辱，同月28日至北檢提告周、蔡。台北地檢署今偵結，依犯刑法加重誹謗及個人資料保護法等罪嫌起訴周、蔡2人。蔡玉真今天上午10點多在臉書向張淑娟道歉。
蔡玉真今天上午10點多，在她的臉書張貼一則「給張淑娟小姐的道歉信」，表示「美麗的張淑娟女士，對不起，我無心傷害了您，誠摯地向您致歉！」蔡玉真表示，她事後查閱張淑娟的背景及工作資歷，不論在形象與工作表現上均獲得相當優異，她內心更是深感愧疚，懇求諒解。
起訴書指出，周玉寇去年9月22日在她的臉書預告，將在當天電視節目「辣新聞152」公布晶華酒店緋聞案女主角姓名，藉此提升收視率。節目播出時，螢幕上刊登張淑娟的姓名及照片，螢幕字卡記載「張淑娟1988年參加中國小姐選拔奪得冠軍！」「張淑娟37歲時和OOO結婚44歲時離婚」等訊息，屬於非法利用的個資。蔡玉真隨後也因此獲得其他節目邀約機會，檢方認定2人均有為自己不法利益意圖。
檢方認定，張淑娟的姓名、婚姻、職業、社會活動及照片等個人資料，與公共利益並無關係，周玉蔻及蔡玉真未經張淑娟同意，擅自公開張淑娟個資、批判張淑娟人格，已損害張淑娟的隱私權及個人資訊自主權。
雖然周玉蔻有在節目中表示，由於找不到張淑娟的電話，才無法聯繫上當事人，歡迎張淑娟與他們聯繫。此外，她向蔣萬安喊話「你自己姓蔣，現在被揭發應該是姓郭，這個一團糊塗帳的事情，不堪這個檢驗的事情，還在那裡窮生氣，說不要檢驗我的家族史。」
周玉蔻和蔡玉真分別在個字臉書上，張貼含有張淑娟姓名、婚姻及職業等資訊的貼文。蔡玉真於去年9月22日晚間貼文表示「從1999年案發時間擔任晶華酒店VIP訂房主管的口中，確認當天晚上訂房和章OO混床單的女主角就是與胡OO並列第一名的張淑娟」；周玉蔻則在同月23日貼文表示「晶華酒店緋聞案女主角張淑娟，雖然沒有如願嫁給當時的章OO，變成『蔣夫人』⋯⋯應該也是手腕一流的狠角色！」
檢方認定，蔡玉真和周玉蔻的貼文涉嫌違反個人資料保護法及刑法加重誹謗罪嫌，今偵結起訴蔡、周2人。
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