爆料張淑娟涉緋聞案被訴 蔡玉真今道歉「抱歉我無心傷害了您」

媒體人周玉蔻與蔡玉真去年在9合1選舉期間，在臉書及電視台節目中用擠牙膏方式指控，前中國小姐張淑娟是晶華酒店緋聞案女主角，張淑娟不滿無端受辱，同月28日至北檢提告周、蔡。台北地檢署今偵結，依犯刑法加重誹謗及個人資料保護法等罪嫌起訴周、蔡2人。蔡玉真今天上午10點多在臉書向張淑娟道歉。

蔡玉真今天上午10點多，在她的臉書張貼一則「給張淑娟小姐的道歉信」，表示「美麗的張淑娟女士，對不起，我無心傷害了您，誠摯地向您致歉！」蔡玉真表示，她事後查閱張淑娟的背景及工作資歷，不論在形象與工作表現上均獲得相當優異，她內心更是深感愧疚，懇求諒解。

起訴書指出，周玉寇去年9月22日在她的臉書預告，將在當天電視節目「辣新聞152」公布晶華酒店緋聞案女主角姓名，藉此提升收視率。節目播出時，螢幕上刊登張淑娟的姓名及照片，螢幕字卡記載「張淑娟1988年參加中國小姐選拔奪得冠軍！」「張淑娟37歲時和OOO結婚44歲時離婚」等訊息，屬於非法利用的個資。蔡玉真隨後也因此獲得其他節目邀約機會，檢方認定2人均有為自己不法利益意圖。

檢方認定，張淑娟的姓名、婚姻、職業、社會活動及照片等個人資料，與公共利益並無關係，周玉蔻及蔡玉真未經張淑娟同意，擅自公開張淑娟個資、批判張淑娟人格，已損害張淑娟的隱私權及個人資訊自主權。

雖然周玉蔻有在節目中表示，由於找不到張淑娟的電話，才無法聯繫上當事人，歡迎張淑娟與他們聯繫。此外，她向蔣萬安喊話「你自己姓蔣，現在被揭發應該是姓郭，這個一團糊塗帳的事情，不堪這個檢驗的事情，還在那裡窮生氣，說不要檢驗我的家族史。」

周玉蔻和蔡玉真分別在個字臉書上，張貼含有張淑娟姓名、婚姻及職業等資訊的貼文。蔡玉真於去年9月22日晚間貼文表示「從1999年案發時間擔任晶華酒店VIP訂房主管的口中，確認當天晚上訂房和章OO混床單的女主角就是與胡OO並列第一名的張淑娟」；周玉蔻則在同月23日貼文表示「晶華酒店緋聞案女主角張淑娟，雖然沒有如願嫁給當時的章OO，變成『蔣夫人』⋯⋯應該也是手腕一流的狠角色！」