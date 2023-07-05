爆料前中國小姐張淑娟捲緋聞案 周玉蔻、蔡玉真加重誹謗被起訴

前中國小姐張淑娟不滿媒體人周玉蔻、蔡玉真去年9月在政論節目影射是蔣孝嚴緋聞事件的女主角，赴北檢含淚提告，台北地檢署今天偵結，認為此事與公共利益無關，且周蔡指稱張攀附權貴、享有特權等負面言論，依違反個人資料保護法及加重誹謗起訴周、蔡。

周玉蔻去年九合一地方大選期間，不斷猛攻當時的國民黨籍台北市長參選人蔣萬安，9月22日在電視節目上，進而爆料指蔣萬安父親蔣孝嚴20多年前曾傳出「晶華緋聞案」，女主角是當時的名媛張淑娟。

蔡玉真23日也在臉書發文指出，1999年晶華緋聞案發生時，她和時任VIP訂房主管確認，當晚「和章孝嚴滾床單的女主角，就是1988年中國小姐與胡翡翠並列第一名的張淑娟」。蔡玉真表示，她只想用這個故事證明「章孝嚴一家子多麼精心製作謊言」。

前中國小姐張淑娟不滿遭政論節目主持人周玉蔻指稱為國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴的外遇對象，去年9月26日親赴北檢提告周玉蔻涉嫌加重誹謗罪，捍衛自己清白，否認與蔣孝嚴「滾床」，並泣訴周玉蔻不該用媒體人身分霸凌弱勢，道歉是不夠的，一定會告到底。

當天上午，張淑娟在國民黨台北市議員王鴻薇和律師陪同下前往北檢，周玉蔻得知後特別提早到北檢門口守候，說要向張淑娟道歉，嚇得張淑娟如驚弓之鳥，躲在親友懷中啜泣。王鴻薇和張女親友支開周玉蔻，周玉蔻大喊王打人，現場一團混亂，最後王鴻薇叫來自己座車，示意張先上車，同時架開周玉蔻，才得以離去。

起訴書指出，去年9合1縣市長選舉期間，國民黨提名蔣萬安擔任台北市長候選人，周玉蔻和蔡玉真認為，蔣萬安的父親蔣孝嚴於1999年擔任總統府秘書長期間內，爆發的晶華酒店緋聞案女主角身分不明這點具有炒作空間。於是周玉蔻和蔡玉真從去年9月15日起，頻繁在臉書及電視政論節目中，用擠牙膏方式逐步揭露張淑娟的身分，對外指稱張淑娟就是晶華緋聞案女主角、張淑娟工作態度不佳等指控，炒熱議題博取社會大眾關注。

檢方指出，周玉寇及蔡玉真2人未掌握具體事證、不曾向張淑娟求證或對她的背景有合理查證，再加上張淑娟的姓名、婚姻、職業、社會活動及照片屬於個人資料，非特定目的並符合法律規範者，不得任意利用，且周玉蔻及蔡玉真對張淑娟的指控以貶損她的名譽及社會評價，依涉嫌加重誹謗及違反個人資料保護法起訴2人。

今年1月，國家通訊傳播委員會（NCC）也針對周玉蔻去年在民視政論節目「辣新聞152」中，連續多日討論「晶華緋聞案」與「蔣孝嚴家族爭議」議題，使張小姐暴露於公眾議論中，裁決節目內容揭人隱私，傷害一般社會倫理價值、違反事實查證原則，致使損害公共利益、妨害公序良俗，因此節目同步在民視新聞台、民視台灣台聯播，因此開罰七案、共三百萬元。NCC也指出，民視代表人王明玉對於個人資料之利用，未善盡監督之責，依個人資料保護法第50條，處罰鍰20萬元。