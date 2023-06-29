雲縣議員蕭慧敏賄選 一審判2年徒刑、緩刑5年

無黨籍雲林縣議員蕭慧敏去年九合一選舉期間賄選，雲檢偵結起訴，雲林地院今天依違反選罷法，判蕭慧敏有期徒刑2年、緩刑5年、褫奪公權5年，並向公庫支付100萬元。全案可上訴。

蕭慧敏接受中央社記者電訪時僅說，不予評論；雲林縣政府民政處表示，全案仍可上訴，不影響議員職務；雲林地檢署指出，收到判決書後，研擬上訴。

去年九合一選舉期間，雲檢接獲情資，蕭慧敏以每票新台幣1000元為代價，向選區有投票權的選民交付賄賂，並請求投票支持，檢方最後依選罷法偵查終結提起公訴，並依法提出當選無效之訴。

雲林地方法院今天宣判，蕭慧敏處有期徒刑2年、緩刑5年、褫奪公權5年，並應於判決確定1年內，向公庫支付新台幣100萬元；至於王姓樁腳等4人，分處4個月到1年8個月不等有期徒刑、緩刑2到4年不等、褫奪公權1年到3年不等。

地院表示，蕭慧敏當選無效之訴仍在審理，擇日宣判。