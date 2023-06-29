快訊

下班注意！14縣市大雨特報 7縣市慎防大雷雨

今晚登場！Zenfone 10最終爆料版本曝 5色爭豔、6大特色一次看

雲縣議員蕭慧敏賄選 一審判2年徒刑、緩刑5年

中央社／ 雲林縣29日電

無黨籍雲林縣議員蕭慧敏去年九合一選舉期間賄選，雲檢偵結起訴，雲林地院今天依違反選罷法，判蕭慧敏有期徒刑2年、緩刑5年、褫奪公權5年，並向公庫支付100萬元。全案可上訴。

蕭慧敏接受中央社記者電訪時僅說，不予評論；雲林縣政府民政處表示，全案仍可上訴，不影響議員職務；雲林地檢署指出，收到判決書後，研擬上訴。

去年九合一選舉期間，雲檢接獲情資，蕭慧敏以每票新台幣1000元為代價，向選區有投票權的選民交付賄賂，並請求投票支持，檢方最後依選罷法偵查終結提起公訴，並依法提出當選無效之訴。

雲林地方法院今天宣判，蕭慧敏處有期徒刑2年、緩刑5年、褫奪公權5年，並應於判決確定1年內，向公庫支付新台幣100萬元；至於王姓樁腳等4人，分處4個月到1年8個月不等有期徒刑、緩刑2到4年不等、褫奪公權1年到3年不等。

地院表示，蕭慧敏當選無效之訴仍在審理，擇日宣判。

雲林 九合一選舉 選罷法

延伸閱讀

宜縣議員父賄賂遭判當選無效 莊淑如：問心無愧將上訴

父付4000元幫她買票 宜縣議員莊淑如被判當選無效

台南山地原民議員被控賄選 檢方提當選無效敗訴

中油勞工董事涉貪115萬 繳回又捐120萬獲輕判加緩刑

相關新聞

3女大生控鐵路警察性騷 人前暖警卻變恐怖「色影師」　

台中市議員黃健豪今陪同三名女大學生，出面控訴一名兼職攝影師的警察，變身「色影師」，約女學生外拍「套路」，藉機性騷擾、接著...

幫荷蘭好姐妹賣房竟盜領680萬 假面閨蜜下場判2年半

台中邱姓女子因長年住荷蘭的何姓好友急須用錢，委託她幫賣台灣大道上1處公寓，邱以千萬元售出後，竟然再假冒何名義赴銀行分7次...

鐵路警察成「色影師」性騷3女模被調職送地檢署偵辦

鐵路警察局台中分局羅姓警員被控利用外拍機會，對3名模特兒性騷、跟騷，台中市議員黃健豪今開記者會揭露痛批「警察變身色影師」...

內褲勒頸打死同病房患者 台南高分院認他首重治療改判

去年2月間，嘉義縣某大型私立醫院張姓男患者被發現滿臉鮮血、頸部被內褲勒住綁在病床欄杆，遭同房張姓患者打死，最高法院就殺人...

雲林縣議員蕭慧敏賄選案 雲林地院今判2年緩刑5年

雲林縣議員蕭慧敏疑於去年11月競選期間，涉以現金向選民買票，被查賄小組查獲，這也是雲林縣去年五合一選舉第一位候選人被查獲...

囂張討債押上陽明山 對空鳴槍、刀架脖逼簽本票 強盜未遂判刑

22歲陳男去年和朋友囂張討債，佯稱約吃宵夜，5人帶著魏男到陽明山大屯鞍部停車場，在山區對空鳴槍又持刀架脖，逼簽36萬元本...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦