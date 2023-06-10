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2位大法官 認誹謗罪但書違憲

聯合報／ 記者蔣永佑王聖藜／台北報導

憲法法庭。 聯合報系資料照／記者王宏舜攝影
憲法法庭。 聯合報系資料照／記者王宏舜攝影
憲法法庭宣告刑法誹謗罪合憲，但黃昭元、楊惠欽、蔡明誠、許志雄四位大法官出具不同意見書，其中黃、楊兩人認為誹謗罪的但書違憲，楊、蔡、許三人點出對合理確信及查證義務認定不同，日後恐造成裁判歧異。

四份不同意見書中，大法官黃昭元、楊惠欽都認為刑法三一○條第三項的但書規定，「涉於私德而與公共利益無關者，不在此限」，意即若言論涉私德但與公益無關，無論真實與否仍可處罰的規定違憲。

黃昭元指出，八卦言論固然聒噪令人厭煩，但國家大動刑法追殺茶餘飯後的閒言閒語，恐不是大砲打小鳥，而是打蒼蠅。傳統憲政主義理念，言論自由核心功能便是對抗國家干預及言論控制，歷史經驗顯示，最易受到國家權力侵害的言論，往往正是對抗國家權力的言論，若強加合理查證義務，恐將質變為自我檢查。

楊惠欽認為，誹謗罪但書既有違憲疑慮，應提出違憲預警宣告。無涉私德與公益的言論，能證明為真實者雖不罰，若行為人應就關鍵點負擔客觀真實的證明義務，此證明程度將成訴訟攻防重點，但其取決於個案衡量且廣度過大，恐增裁判歧異疑慮。蔡明誠也認為若加重行為人舉證責任，將過度保障對造名譽權。

許志雄認為，要求行為人合理查證恐有問題，判決中未詳盡說明何謂「有相當理由確信其為真實」，課予表意人合理查證義務，恐箝制言論自由。

大法官 許志雄 言論自由

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