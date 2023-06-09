國內首宗價值5千萬泰達幣拍賣 詐騙集團水房洗錢贓款全數拍定

台北地檢署日前偵辦詐團水房以虛擬貨幣洗錢案，查扣陳姓女子持有的犯罪所得泰達幣（USDT）167萬1969餘顆。今行政執行署士林分署，拍賣詐騙案犯罪所得，也是國內首宗價值上千萬的虛擬貨幣拍賣，泰達幣以高達5172萬3650元新台幣全數拍定，溢價427萬餘元。

今天拍賣會前，北檢檢察長鄭銘謙、行政執行署署長黃玉垣、士林分署分署長周懷廉共同宣示打詐決心，宣示積極落實「新世代打詐行動綱領1.5版」國家政。

士林分署表示，北檢囑託聯手拍賣詐團水房虛擬貨幣洗錢案，被告涉成立人頭公司假稱幣商交易，實際上協助詐團洗錢，轉成虛擬貨幣，去年查陳女持有的犯罪所得泰達幣167萬餘顆。

士林分署指出，今共計有26組買家，競標扣案的167萬1969.69顆泰達幣，經分16標拍賣，每標從1萬餘顆至20萬顆等，分別以37.5萬至621.5萬拍定，共計230次輪番加碼、激烈競價，以溢價427萬餘元，總價5172萬3650元全數拍定售出。今天16標均由不同人得標，拍賣價金由北檢保管，保全未來袂收與求償，剝奪犯罪所得，將不法所得發懷被害人，用以維護民眾權益。