醫助遭砍後頸血染白袍 遊民行凶精神鑑定獲減刑判5年
台中許姓遊民自稱1間耳鼻喉科偷學泰國醫師技術，拿美工刀埋伏趁鐘姓助理開門時朝他後頸、臉頰猛砍，鐘瞬間遭血染白袍緊急縫80針才保命，一審認為許仍有辨識能力不予減刑，依殺人未遂判7年，二審以許1990年起就因妄想反覆治療，參酌精神鑑定予以減刑，撤銷改判5年，仍可上訴。
檢警調查，許男（64歲）2022年7月曾躺在診所前騎樓，鐘姓醫師助理要求他離去，同月27日下午2點多回到診所門口守候，見鐘走出來引導病患前往藥局領藥時，就拿出預藏的美工刀朝鐘後頸、右臉頰各猛砍1刀，造成鐘嘴唇、臉頰及後頸撕裂傷。
鐘遭砍鮮血瞬間染紅白袍，摀住傷口衝至對面的澄清醫院緊急接受深部複雜創傷處理、神經修補等手術才倖免於死；警方到場逮捕許男、扣下美工刀，許還不停大喊「反攻大陸」、「解救同胞」，對作案動機交代不清，當天就被收押，檢方偵結依殺人未遂罪嫌起訴他。
台中地院一審理時，許坦承犯行，但表示有憂鬱症吃了30幾年的藥，還自稱在東協廣場聽聞1位泰國醫師有技術能不吃藥治中樞神經，後來被耳鼻喉科診所學走，他遭泰國醫師指責洩密，才持刀在診所外要殺人，辯護人主張許行為能力顯著降低，請求依刑法第19條減刑。
一審審酌，許就殺人動機、客體、手段及過程均了然於胸，也是預謀犯案，且選在鐘男猝不及防時攻擊，顯對外有辨別判斷、趨吉避凶能力，經綜合判斷鑑定內容，認為許認知理解能力並未降低，不予減刑，依殺人未遂罪判他7年。
台中高分院二審查，許1990年就出現妄想接受治療，甚至有毒害親友念頭，並曾因攻擊行為接受強制治療住院，持續治療至2022年診所關閉為止，二審再將許送精神鑑定也認為，許罹患思覺失調，攻擊當下受妄想症干擾，辨識能力顯著降低。
二審認為，許男犯案時辨識能力確實降低，應依刑法第19條減刑，但許在光天化日、熙來攘往市街朝被害人後頸、右臉頰各猛砍1刀，嚴重破壞治安，考量許犯後坦承、未逃離現場，但沒和解等，撤銷原判決改依殺人未遂罪判他5年，令入相當處所或以適當方式，施以監護2年。
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