張淑晶收租上千萬打官司卻喊窮 自稱患罕病想訴訟救助被打臉

女房東張淑晶因坑騙弱勢房客亂告78人，被依誣告等罪判刑8年半定讞，她不滿重判聲請再審，開庭時自爆「收租上千萬」；但張淑晶為了另案行政再審訴訟，稱自己患罕病重症，借高利貸利息壓力大，名下沒有收入和財產，經濟困窘而聲請訴訟救助，台北高等行政法院裁定駁回確定。

張淑晶要求房客簽約時留下親友資料當連帶保證人，若事後出現租約爭議，即以莫須有的罪名提告，受害人數達78人，張淑晶再被依誣告等罪判刑8年6月定讞。

張淑晶不服確定判決，以證人作偽證唯有聲請再審，開庭時表示有些租客確實沒付錢，她沒有誣告，並自稱符合「低收入戶」資格，目前還在審核中，又自爆「國稅局說我租金有上千萬」。

然而，張淑晶不滿車牌被吊銷，提行政訴訟請求撤銷處分，但她逾期提告，官司被法院裁定駁回；她聲請再審，並認為自己在監沒有正常收入，惹上租客訴訟身上沒錢，又需墊付父母醫療費，無力繳納裁判費，聲請訴訟救助。

台北地方法院一審認為張淑晶未提出能及時調查的證據，不足證明無資力支出訴訟費，不准訴訟救助；張淑晶抗告主張，她被判重刑，目前在監獄沒有正常收入，又罹患肌無力罕病重症，之前因無法呼吸緊急開刀留下疤痕，且此疾病易造成猝死。

張淑晶指出，她有96歲癱瘓父親，母親生前也罹患重病，需要看護、醫療費，加上哥哥不付錢，她為了救父母生命，只好墊付費用，又惹上租客糾紛，無擔保品下，只能使用15%高利借貸，背負利息壓力沉重。

她再說，母親事後身亡，哥哥卻隻字不提母親有癌症險，對她無情無義，令人心痛；她在監期間，哥哥卻連衛生紙、肥皂都沒有送，讓她日常生活都出現問題，且她不斷被借提，每月工廠收入也變成零，生活辛苦，只能苦撐，萬般無奈且經濟困窘才聲請訴訟救助。