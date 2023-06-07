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魏應充83案判10年2月 可易科371萬元免關？ 高分檢未抗告

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

頂新製油從越南大幸福公司進口非食用豬油和牛油，加工製成食用油出售給下游廠商，前董事長魏應充部分罪行已定讞且執行假釋出獄，最高法院在去年7月再審結其中39罪，判刑9年2月定讞。台中高分院在上月底定應執行刑10年2月，都可易科罰金，金額為371萬元 ，台中高分檢表示，此案高分檢未抗告，若魏也無抗告即確定，但是否准予易科罰金，仍需執行檢察官依法審酌。

台中高分檢主任檢察官吳萃芳表示，魏應充所涉違反税捐稽徵法、食安法、商會法等83罪，台中高分院在上月29日，以112年聲字第890號，定應執行刑10年2月，可易科罰金，以1000元折算1日，易科罰金，易科罰金約371萬元。

吳萃芳說，台中高分檢在今年6月1日收受裁定，昨日抗告期限期滿，未抗告。若魏應充也未抗告，即確定。魏應充如果聲請易科罰金，再經過執行地檢署檢察官審酌，無刑法第41條第1項但書難收矯正之效，或難以維持法秩序的話，可易科罰金。

她說，不過魏應充涉及的混油案件，影響國人飲食健康，以及重大違反商業會計法的問題，都牽涉到重大的公共利益，是否會准予易科罰金，也需由執行的檢察官審酌。

頂新製油前總經理陳茂嘉2014年去越南訪廠後，發現大幸福公司出口原料不合格、非可供人食用，在經營決策會議中報告「品質無法掌握」，魏應充知悉後，仍裁示繼續採購製成食用油販賣給下游廠商；檢方調查後依違反食安法、詐欺等罪起訴魏應充等人。

一審認定，飼料用油經精煉後符合食用標準，且無法證明危害人體，食安法也未規範原料，判魏應充等人無罪；二審認定大幸福銷售的油品只能作為飼料，不能供人食用，改判魏15年徒刑，其中6年得易科罰金。

最高法院2019年判魏應充26罪定讞，共計5年9月徒刑，其餘撤銷發回更審；當時魏連同味全油品成分標示不實案等，被法院裁定應執行4年8月徒刑確定，入監執行後前年1月19日獲假釋。

2020年更一審認定，魏應充等人犯販賣假冒食品、詐欺取財等罪，因與部分廠商和解，改判魏39罪、共9年2月徒刑，其中有20罪不得易科罰金，需入監4年10月，另19罪得易科罰金，應執行4年4月徒刑。

魏應充混油案，台中高分院在上月底定應執行刑10年2月，都得易科，易科金額為371萬元。圖／報系資料照
魏應充混油案，台中高分院在上月底定應執行刑10年2月，都得易科，易科金額為371萬元。圖／報系資料照

魏應充 檢察官 食安

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