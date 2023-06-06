台南法拍會 iphone 12 256G 1萬2千元拍出

台南法拍會今天在行政執行署台南分署舉行，最吸晴的拍賣標的為台南地檢署囑託拍賣的iphone 12 256G，由於相當實用，當拍賣官宣布開始出價，立即吸引6組人馬搶標，在激烈競標後，最後以1萬2千元拍定。

法拍會動產部分，最吸晴的拍賣標的為台南地檢署囑託拍賣的iphone 12 256G，此標的是台南地檢署檢察官偵辦黃姓被告所屬詐欺集團涉嫌組織犯罪防制條例、洗錢防制法等案件時，查扣該集團供聯繫詐騙使用iphone 12智慧型手機1支。

因為智慧手機相當實用，當拍賣官宣布開始出價，立即吸引6組人馬搶標，在激烈競標後，最後以1萬2千元拍定。

最高價的不動產是1筆位於台南市新營區工業區土地，面積約370.5平方公尺，拍賣底價為900萬元，經行政執行官開標後，共3人投標，由台中一家機械公司以981萬元高於底價得標。

其次是2011年山葉機車，101CC，該車輛僅滯欠罰鍰4750元，共吸引2組應買人競相加價，最終以1萬元拍定。