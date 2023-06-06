7歲童遭母親男友拿白板筆插肛凌虐 「直腸潰爛」判刑定讞

一名單親媽媽帶7歲兒子和新男友同居，前年疫情停課時，男友以男童不服管教，她協助拿繩子、膠帶將孩子五花大綁。男童遭扳手打斷雙腳，肛門還被筆、掃帚把柄狠插，他直腸潰爛。警方接獲家暴，到場發現男童全裸渾身傷，台中高分院依強制性交、傷害判男友9年徒刑，生母傷害罪判6月刑，緩刑3年。最高法院駁回上訴男友定讞。

2021年5月至8月因新冠肺炎影響，學校停課，男友認為男童不服管教，拿膠帶、繩子把小孩綑綁起來，並以金屬扳手痛毆，以彈指方式凌虐他生殖器。男童被打到臉骨折，全身大面積瘀青。

同年8月16日、17日，男友又要拿繩子綁男童，見他踢腳反抗，叫生母幫忙壓雙腳，繩子另一頭固定在門閂上，並持掃把痛毆2、3個小時。

檢警查出男友拿鉛筆、白板筆和掃帚握把插男童肛門，直到17日凌晨鄰居聽到小孩哭泣聲，懷疑家暴而報警。警方到場時，男童全身赤裸、熊貓眼，送醫驗傷又發現肛門撕裂傷、直腸多處潰爛，雙腳骨折。

台中高分院審理時，這對男女僅部分坦承，生母辯稱她雖在場，但動手的是男友，她沒參與綑綁。她的律師辯稱，女子因懷孕且長期受男友控制，受逼迫下才拿繩子。

男童則說，一開始叔叔拿繩子綁他，後來媽媽也聽叔叔的話把他綁起來，之後就遭叔叔用掃把、衣架打。台中高分院認為女子身為男童母親，卻未採取任何護子措施，不採信她辯詞。

性侵部分，男友辯稱是叫男童用屁股夾鉛筆，但因太細夾不住才換白板筆，後還一直掉落，他一氣才用白板筆亂戳他屁股，不確定是否有戳到肛門。另外一次是因男童不服管教，才拿掃把戳他屁股，但男孩當時有穿4件褲子。

男童則表示「叔叔曾用鉛筆、白板筆插我大便的地方」，每隔5分鐘拔出來，掉下來還會被罵，肛門很痛還流血，很不喜歡這樣。醫院驗傷，發現男童肛門、直腸都有傷口潰爛，經評斷為性侵害合併性虐待。

台中高分院審酌男友對同居人小孩毆打、綑綁打到雙腳骨折、遍體鱗傷，殘害國家幼苗，生母未能克盡母職，沒有保護兒子作為，依法判刑。

張不服二審判決，上訴三審，最高法院審理後認為台中高分院認事用法無違誤，駁回確定。

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