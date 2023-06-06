性騷案范雲為何求償勝訴？判決：陳雪生故意以肚子碰她的背
立法院2020年審查監察院長被提名人陳菊人事案爆藍、綠衝突，民進黨立委范雲控訴國民黨立委陳雪生以肚子頂她、涉性騷擾，陳判賠8萬元確定。台北地院判決理由說，陳雪生故意以肚子碰范雲背部，已構成性騷擾。
范雲一審獲判賠8萬元，台北地院今天二審駁回陳雪生上訴，指一審判決陳應給付范非財產上損失8萬元於法無不合，陳上訴無理由，應予駁回。
范雲主張，陳雪生當時以肚子碰撞她的背部至少3次，她後來表示「很噁心、這是性騷擾」，陳竟以嘻笑方式回應「用肚子不會懷孕，不算性騷擾」等不雅且充滿性暗示的言語，使她感覺被冒犯、不受尊重、羞辱及氣憤。
范雲認為，她公開抗議後，陳雪生又在接受採訪表示「我又不是餓死鬼」，更辱罵她是「神經病」、「往自己臉上貼金」等不雅且貶抑被她性別、年齡及外表等歧視性言語，傷害及羞辱她的人格，使她無端遭受非議，精神上也飽受痛苦。
陳雪生辯稱，當天原本進行監察院長被提名人陳菊審查會，因國民黨欲以佔據主席台方式表達抗議，藍、綠進入議場相互推擠在所難免，他並非故意以腹部碰觸范雲的背部，沒有性騷擾意圖。
陳表示，他因被范雲不實指控，憤怒下基於自衛、自辯回應，言詞雖不優雅得體，卻是通俗用語，無損范的尊嚴，另，他說「我又不是餓死鬼」、「神經病」、「往自己臉上貼金」等，則與性或性別無關。
法官認為，陳雪生稱因推擠無意間碰觸范雲，不過，依據現場照片及證人證詞，可認定陳雪生故意以肚子碰觸范雲的背部，行為構成性騷擾。
法官也認為，陳雪生對事件指稱「用肚子不會懷孕，不算性騷擾」、「我又不是餓死鬼」、「神經病」、「往自己臉上貼金」屬於自辯、自衛且無性之意涵，不過，自陳雪生相關言論整體脈絡來觀察，也已對范雲構成性騷擾。
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