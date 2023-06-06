苗栗縣苑裡鎮前鎮長劉秋東涉貪遭約談 院方裁定羈押

國民黨籍苗栗縣苑裡鎮前鎮長劉秋東本屆競選連任失利，逐漸淡出公眾場合，未料昨突遭檢調以涉嫌違反政府採購法及貪污治罪條例搜索、約談，震驚地方；昨晚間檢方複訊後將劉有勾串之虞，向法院聲請羈押禁見。

據了解，檢、調昨上午兵分多路，搜索劉的住家及鎮公所，有人辦公資料、手機等均被搜索遭扣押，同案被告另有苑裡鎮公所建設課長、民間業者等10餘人也遭到約談，截至目前僅劉秋東被聲押禁見，待法院裁定。

劉秋東曾任苑裡鎮代、苑裡鎮代會主席、3屆縣議員，於2018年轉戰苑裡鎮長成功，本屆雖連任失利，仍深具地方實力，如今因涉案，將牽動藍營明年總統、立委大選在苑裡鎮的布局。