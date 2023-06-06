苗栗縣苑裡鎮前鎮長劉秋東涉貪遭約談 院方裁定羈押
國民黨籍苗栗縣苑裡鎮前鎮長劉秋東本屆競選連任失利，逐漸淡出公眾場合，未料昨突遭檢調以涉嫌違反政府採購法及貪污治罪條例搜索、約談，震驚地方；昨晚間檢方複訊後將劉有勾串之虞，向法院聲請羈押禁見。
據了解，檢、調昨上午兵分多路，搜索劉的住家及鎮公所，有人辦公資料、手機等均被搜索遭扣押，同案被告另有苑裡鎮公所建設課長、民間業者等10餘人也遭到約談，截至目前僅劉秋東被聲押禁見，待法院裁定。
劉秋東曾任苑裡鎮代、苑裡鎮代會主席、3屆縣議員，於2018年轉戰苑裡鎮長成功，本屆雖連任失利，仍深具地方實力，如今因涉案，將牽動藍營明年總統、立委大選在苑裡鎮的布局。
苑裡鎮代會主席洪晃琦認為，苑裡鎮政治生態是綠大於藍，劉秋東涉案對藍營總統、立委大選影響不大，只是這時候才爆出貪污案很奇怪；他說，劉已卸任半年了，上午很多鄉親在他服務處議論紛紛，有人還質疑像是政治追殺，尚未定罪也要脫層皮。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言