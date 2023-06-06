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苗栗縣苑裡鎮前鎮長劉秋東涉貪遭約談 院方裁定羈押

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

國民黨苗栗縣苑裡鎮前鎮長劉秋東本屆競選連任失利，逐漸淡出公眾場合，未料昨突遭檢調以涉嫌違反政府採購法及貪污治罪條例搜索、約談，震驚地方；昨晚間檢方複訊後將劉有勾串之虞，向法院聲請羈押禁見。

據了解，檢、調昨上午兵分多路，搜索劉的住家及鎮公所，有人辦公資料、手機等均被搜索遭扣押，同案被告另有苑裡鎮公所建設課長、民間業者等10餘人也遭到約談，截至目前僅劉秋東被聲押禁見，待法院裁定。

劉秋東曾任苑裡鎮代、苑裡鎮代會主席、3屆縣議員，於2018年轉戰苑裡鎮長成功，本屆雖連任失利，仍深具地方實力，如今因涉案，將牽動藍營明年總統、立委大選在苑裡鎮的布局。

苑裡鎮代會主席洪晃琦認為，苑裡鎮政治生態是綠大於藍，劉秋東涉案對藍營總統、立委大選影響不大，只是這時候才爆出貪污案很奇怪；他說，劉已卸任半年了，上午很多鄉親在他服務處議論紛紛，有人還質疑像是政治追殺，尚未定罪也要脫層皮。

前苑裡鎮長劉秋東因涉貪昨被檢調約談及搜索住家，昨晚檢方複訊後向法院聲請羈押禁見。圖／聯合報資料照片
前苑裡鎮長劉秋東因涉貪昨被檢調約談及搜索住家，昨晚檢方複訊後向法院聲請羈押禁見。圖／聯合報資料照片

貪污 國民黨 苗栗縣

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