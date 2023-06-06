快訊

平平是產地…在台灣吃海鮮就是比日本貴？內行2招破解：便宜吃到翻

蘋果頭戴裝置Apple Vision Pro破10萬元被喊「便宜」 網酸：元宇宙過氣了才出

想分手遭健身猛男勒死 辯「很愛她」無期上訴變成15年刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／蘆洲棋牌賭場找七旬老婦當人頭重起爐灶 警方再次逮捕41人

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲區有1家棋牌社，3月因涉嫌賭博被撤銷營業許可，又更換負責人繼續營業，警方蒐證後3日持搜索票前往查緝，將41名賭客、賭資29萬餘元帶回，依賭博罪嫌移送法辦，再次報請市政府撤銷營業登記。

這家棋牌社位於蘆洲區中山二路，距離蘆洲派出所只有100公尺距離，警方發現3月被查獲涉賭、撤銷營業許可之後，4月11日卻更換人頭重起爐灶繼續營業，隨即成立專案小組報請新北地方法院核發搜索票獲准，3日下午3時許再度前往查緝。

這次搜索發現棋牌社向每名客人收取100元場地費，提供麻將桌、便當，賭完再引導顧客至茶水間兌換現金，員警蒐證後將現場負責人70歲胡姓老婦、員工59歲林姓婦人、39名賭客全部帶回，並查扣營業所得及抽頭金3萬6072元、賭資25萬4260元、以及電動麻將桌10張、麻將20副、監視器主機1組等工具。

警詢後41人全部依賭博罪嫌移送新北地檢署，並再次提報給市政府公安聯合稽查小組、撤銷營業登記執照、列為重點臨檢目標。

棋牌社開在派出所附近，3月被查獲賭博撤銷營業許可，又更換負責人繼續營業，警方再度前往查緝。記者林昭彰／翻攝
棋牌社開在派出所附近，3月被查獲賭博撤銷營業許可，又更換負責人繼續營業，警方再度前往查緝。記者林昭彰／翻攝
棋牌社開在派出所附近，3月被查獲賭博撤銷營業許可，又更換負責人繼續營業，警方再度前往查緝。記者林昭彰／翻攝
棋牌社開在派出所附近，3月被查獲賭博撤銷營業許可，又更換負責人繼續營業，警方再度前往查緝。記者林昭彰／翻攝

賭博 麻將

延伸閱讀

看準商辦出入人多不易察覺 賭場聘美女荷官吸賭客

一家四口出遊訂雙人房 入住被收人頭費！她曝「跟官網不同」氣退房

台南永康工廠下班變賭場 警突襲逮捕31人

棋牌社籌碼兌現金涉賭博 新北警逮24人送辦、報巿府撤照

相關新聞

綠營性騷風暴中 范雲以「被害人」向陳雪生求償獲判賠8萬確定

立法院2020年審查監察院長被提名人陳菊人事案爆藍、綠衝突，民進黨立委范雲指控國民黨立委陳雪生以肚子頂她性騷擾，求償50...

軍校生搞上女友媽鹹濕片遭揭露 嗆女友爸沒資格當老公

高雄一名軍校生交了女友後與女友母親胡女「對上眼」，兩人曖昧舉動被女友父親蘇男發現，胡女交出兩人對話紀錄，發現句句鹹濕，互...

蔡清祥與吸金犯合照 前檢察長：不要把整個司法賠上去

網媒報導4年前發生的「三聯」集團吸金20億元案主嫌徐少東，也與法務部長蔡清祥合照，蔡清祥今天凌晨發聲明籲外界勿憑相片妄下...

涉詐領助理費 前嘉市議長莊豐安10萬元交保

前嘉義市議會議長莊豐安昨天遭檢調搜索，莊被檢舉在任職期間涉嫌利用人頭詐領助理費，檢方指揮調查站人員對其服務處及住家等3處...

想分手遭健身猛男勒死 辯「很愛她」無期上訴變成15年刑

健身教練張育銘不滿女友分手，以整理搬家物品為由約女友回到租屋處，趁女友背對他時勒斃，警方到場時他反鎖房門持刀自戕，送醫無...

影／蘆洲棋牌賭場找七旬老婦當人頭重起爐灶 警方再次逮捕41人

新北市蘆洲區有1家棋牌社，3月因涉嫌賭博被撤銷營業許可，又更換負責人繼續營業，警方蒐證後3日持搜索票前往查緝，將41名賭...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦