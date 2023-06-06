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影／蘆洲棋牌賭場找七旬老婦當人頭重起爐灶 警方再次逮捕41人
新北市蘆洲區有1家棋牌社，3月因涉嫌賭博被撤銷營業許可，又更換負責人繼續營業，警方蒐證後3日持搜索票前往查緝，將41名賭客、賭資29萬餘元帶回，依賭博罪嫌移送法辦，再次報請市政府撤銷營業登記。
這家棋牌社位於蘆洲區中山二路，距離蘆洲派出所只有100公尺距離，警方發現3月被查獲涉賭、撤銷營業許可之後，4月11日卻更換人頭重起爐灶繼續營業，隨即成立專案小組報請新北地方法院核發搜索票獲准，3日下午3時許再度前往查緝。
這次搜索發現棋牌社向每名客人收取100元場地費，提供麻將桌、便當，賭完再引導顧客至茶水間兌換現金，員警蒐證後將現場負責人70歲胡姓老婦、員工59歲林姓婦人、39名賭客全部帶回，並查扣營業所得及抽頭金3萬6072元、賭資25萬4260元、以及電動麻將桌10張、麻將20副、監視器主機1組等工具。
警詢後41人全部依賭博罪嫌移送新北地檢署，並再次提報給市政府公安聯合稽查小組、撤銷營業登記執照、列為重點臨檢目標。
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