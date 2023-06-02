梅雨季到拍賣應景商品 執行署台北分署賣摺疊傘、普洱茶

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部行政執行署台北分署定6月6日周二下午舉辦「123聯合拍賣會」，台北分署指出，適逢梅雨季及端午節前夕，推出摺疊雨傘與普洱茶拍賣，現場另有YAMAHA 機車、公司股份以及35筆土地等進行拍賣。

台北分署今天說，本次拍賣的陳年普洱茶計有茶柱2柱、中茶牌圓茶大黃印圓餅14筒及寶紅印記普洱茶2箱，查封來源皆為義務人所收購珍藏10年以上商品，陳年普洱數量逐年遞減，價格穩定有增長空間，是端節送禮好選擇。

此外，拍賣會上還有1輛YAMAHA普通重型機車要拍賣，車身為深灰色外觀，是西元2017年3月出廠，排氣量為155CC，應買人只要出價最高即可取得。

台北分署說，現場也有公司股份及曾於知名百貨公司專櫃展售的精品首飾等動產進行拍賣，部分商品5折價可取得，至於不動產有35筆土地要拍賣，分土地別坐落在台北市信義區、中正區、文山區、松山區及新北市新店區、深坑區、坪林區，是投資自用皆可的優質物件。

台北分署即將拍賣的YAMAHA重型機車。圖／台北分署提供
台北分署即將拍賣的YAMAHA重型機車。圖／台北分署提供

拍賣會 深坑

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