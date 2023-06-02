梅雨季到拍賣應景商品 執行署台北分署賣摺疊傘、普洱茶

法務部行政執行署台北分署定6月6日周二下午舉辦「123聯合拍賣會」，台北分署指出，適逢梅雨季及端午節前夕，推出摺疊雨傘與普洱茶拍賣，現場另有YAMAHA 機車、公司股份以及35筆土地等進行拍賣。

台北分署今天說，本次拍賣的陳年普洱茶計有茶柱2柱、中茶牌圓茶大黃印圓餅14筒及寶紅印記普洱茶2箱，查封來源皆為義務人所收購珍藏10年以上商品，陳年普洱數量逐年遞減，價格穩定有增長空間，是端節送禮好選擇。

此外，拍賣會上還有1輛YAMAHA普通重型機車要拍賣，車身為深灰色外觀，是西元2017年3月出廠，排氣量為155CC，應買人只要出價最高即可取得。