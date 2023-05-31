新北地檢署主任檢察官今票選　第一名是他

新北地檢署今天針對一審檢察官升任主任名單進行票選，偵辦「小玉」換臉案、聲名大噪的黑金專組檢察官黃冠傑以224分壓倒性票數獲得第一名，第二名與第三名則分別由偵辦50億海洛因磚的金融專組檢察官陳詩詩，以及近期偵辦矚目案件新北火化場貪汙案的黑金專組檢察官李宗翰拿下。

以高分拿下榜首的黃冠傑，48期司法官結業，曾偵辦促成修法的YouTuber「小玉」換臉事件，並指揮偵辦多起去年引起高度矚目的柬埔寨人口販運案，以及北市警員夥同黑道暴力討債案。與警方配合良好的他，在新北檢獨創、針對突發性案件即時指揮執行，使案情能迅速突破的檢警聯繫平台中擔任重要角色。

另外同樣在檢警聯繫平台中擔任重要角色的，還有榜眼王詩詩。48期司法官結業的她，以偵辦館長槍擊案聲名大噪，另外也偵辦過調查官買槍、邱合成撕票案等重大刑案，去年更指揮警方破獲50億海洛因磚走私案，並因此獲選為緝毒有功人士。

拿下探花的李宗翰，49期司法官結業，曾擔任廉政署駐署檢察官，去年才回到新北檢黑金專組，就偵辦多起貪汙案，如近期備受矚目的新北火化場貪瀆案、前中和市長邱垂益貪瀆案，以及民進黨議員黃俊哲辦公室主任賄選案。在執行科時，更建立起新北檢防逃作業流程，執行因掏空大同集團被判8年徒刑的林蔚山入監。

新北檢今年角逐主任檢察官的人選有6名，分別是彭聖斐、魏子凱、黃冠傑、李宗翰、許宏緯、陳詩詩，選舉方式為每張選票可推舉1至3人，選填1至3分，共135人參與投票。