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搶便宜拍賣會 前立委李慶華樓中樓豪宅 BMW最熱門
行政執行署士林分署，將在6月6日下午3點舉辦123聯合拍賣會，拍賣最為矚目的是前立委李慶華名下的「日月光社區」樓中樓豪宅，除了不動產還有，詐騙案件囑託變價的BMW，及判決確定沒收的各國舊硬幣紙鈔、黃金紀念鈔等。士林分署強調，本次拍賣會無論動產及不動產底價絕對划算。
士林分署指出，此次聯合拍賣最受矚目的標為前立委李慶華位在汐止區「日月光社區」的樓中樓豪宅，含車位共99.4坪，首拍底價是2735萬元，另，同社區的3個平面停車位底價為205萬、205萬、265萬元，此4標的物的底價均低於市價。
車輛部分，除一輛黃牌重機，還有士林地檢署偵辦詐欺案件查扣囑託變價的黑色BMW自用小客車，2010年出廠，車況及外觀維持相當良好，車內寬敞舒適，配備一應俱全，低調奢華又實用，均低於市價，保證物超所值。
士林分署強調，除房屋、車輛外，當日將拍賣具有投資價值未上市上櫃公司之股份及股票，還有具投資及懷舊價值的各國舊硬幣紙鈔、黃金紀念鈔、鼻煙壺及手表等52項物件，6月6日下午2時30分至4時，民眾可至士林分署鑑賞想買的物件，不動產兼採通訊投標及現場投標方式進行。
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